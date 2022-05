Şamdan Plus Dergisi, çok renkli bir davete imza attı. Kansere Karşı Birlikte Derneği yararına, Doqu Home ev sahipliğinde, Doqu Home Bağdat Caddesi mağazasında gerçekleşen davet büyük ilgi gördü.







Doqu Home'un, ünlü ressam Barış Sarıbaş'ın eserleriyle tasarladığı özel koleksiyonunu tanıttığı davete, cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı.







Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'in de katıldığı davette, Barış Sarıbaş konuklar için bir resim atölyesi gerçekleştirdi.







Atölye çalışmasına katılan ünlü isimler, Sarıbaş ile birlikte rengarenk resimler yaptı.







Davete ev sahipliği yapan Doqu Home Genel Müdürü Erdem Gündüz, tanıtımını yaptıkları koleksiyonun satışından elde edilen gelirin bir kısmının, Kansere Karşı Birlikte Derneği'ne bağışlayacaklarını söyleyince konuklar bol bol alışveriş yaparak derneğe destek oldu.







AMACINI AŞAN İŞ BİRLİKLERİ!

Ünlü isimlerle marka iş birliklerinden doğan koleksiyonlara her gün bir yenisi ekleniyor. Sosyetiğinden oyuncusuna kadar markalara koleksiyon hazırlamayan kalmadı neredeyse. Fakat son zamanlarda bu iş, ünlülerin şovuna dönmüş durumda!







Artık koleksiyonlar, iş birliği yapılan kişilerin gölgesinde kalmaya başladı. Havalı lansman partileri, en güncel olma yarışları derken, ortaya çıkan koleksiyonlardan çok koleksiyona adını veren isimler konuşuluyor. Markalar bunun ne kadar farkında acaba!!!







MEVSİMLERİ KARIŞTIRMIŞ!

Mevsim geçişlerinde bazen ne giymek gerektiği konusunda insanın aklı karışabiliyor! Hafta içinde bir davete katılan genç oyuncu Bensu Soral'ın kafası ise iyice karışmış! Çünkü kıyafet seçimi baştan sona yanlış. Soral'ın deri büstiyeri, şapkası ve siyah pantolonu tamamen sonbaharlık. Bu sıcak günlerde epey karamsar bir kombin olmuş. Şapkadan kurtulup, deri yerine renkli kumaş bir büstiyerle çok güzel bir görünüme bürünebilirdi…







SEZONUN KURTARICISI

Bu sezonun en kullanışlı parçası 'boyfirend' gömlekler. Renk, doku ya da desen fark etmeksizin bu sezon gardırobunuzda birkaç boyfriend gömleğiniz illa ki olsun. Seçtiğiniz herhangi bir oversize tasarım, günden geceye her türlü mood'a ayak uydurmanıza yardımcı olacaktır…







Yeni sezonda büyük boy çantalardan minilere, hasırlardan kumaşlara birçok farklı çanta modeli göreceğiz. Ancak bunların arasında son birkaç yıldır popüler olan bel çantaları yok. Bir süreliğine onlar kaldırılsın lütfen…