İstanbul'un kültür-sanat hayatına büyük değer katan yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM), yakında şehrin yeme-içme kültürüne de ev sahipliği yapacak! AKM'nin en üst katında, İstanbul mutfağının aynası olacağı bir restoran açılacağını öğrendim. Restoran aralık ayında açılacağı için şimdiden kimse bilgi vermek istemedi ama ben birçok detayı öğrendim.







Restoran, sektörün önemli isimi ve aynı zamanda TURYİD (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) Başkanı olan Kaya Demirer ile birçok ünlü restoranı bünyesinde bulunduran büyük bir grubun iş birliğiyle açılacakmış. Konsepti ise İstanbul olacakmış.







Tarih boyunca İstanbul'da yaşamış halkların evlerinde pişen tencere yemeklerinden sokak lezzetlerine kadar çeşitli örnekler, günümüze uyarlanmış yorumlarıyla sunulacakmış. Restoranın Osmanlı saray mutfağının yer aldığı fine-dining kısmı da olacakmış. Bu restoranın, hem şehrin gözdesi olacağına hem de Türk mutfağını dünyaya tanıtmakta büyük rol oynayacağına eminim, şimdiden emeği geçen herkesi yürükten kutluyorum.



KIZI YUVADAN UÇUYOR

Ünlü iş insanı Levent Kızıl, kayınpeder oluyor. 2015'te boşandığı Sema Sipahioğlu'ndan olan kızı Serra, önceki gün evlilik yolunda ilk adımı attı. Uzun süredir flört ettiği İzmirli sevgilisi Oğuzhan Demir, ailesiyle gidip Serra'yı istedi.







Nişan yüzüklerinin takılmasının ardından hep beraber Emirgan'da ünlü bir mekana gittiler. Üst katta, aile ve akrabalarıyla kutlama yapan müstakbel çift, sonra alt katta bekleyen arkadaşlarının yanına indi. Murat Dalkılıç'ın hiçbir ücret almadan sahneye çıktığı kutlama geç saatlere kadar sürdü. 10 Eylül'de vuslata erecek olan çift, umarım ömür boyu mutlu olur.



RENKLİ TANITIM

Kurucusu ve kreatif direktörü olduğu mücevher markasıyla yurt içi ve yurt dışında adından söz ettiren Fatoş Altınbaş, yaz için hazırladığı tasarımlarını bir davetle tanıttı.







Fatoş Hanım davete, markasının bu sezonki reklam yüzü olan dizi ve filmlerin aranan oyuncularından Gülcan Arslan'la birlikte ev sahipliği yaptı. Davette, Fatoş Altınbaş ile ilk marka işbirliğine imza atan Gülcan Arslan'ı dostları yalnız bırakmadı. Markanın renkli koleksiyonu davetlilerden tam not aldı.