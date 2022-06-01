Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticilerinden ünlü iş insanı Ömer Çavuşoğlu'nun kızı Esra Çavuşoğlu, 21 yaşında uyuşturucu batağına düşmüş, 28 yaşına kadar madde bağımlısı olarak yaşamıştı. Ailesinin desteğiyle ABD'de tedavi görüp bu durumdan kurtulabilmişti.







Sonrasında ABD'de bağımlılık doktorası yapan Esra Hanım, Gaziantep'te bir tedavi merkezi açıp 500'ün üzerinde genci bağımlılıktan kurtardı. Gençlere örnek olabilmek için yaşadıklarını gizlemeyen Esra Hanım, önceki gün sosyal medyada, kurtuluşunun 16. yılını kutladığını açıkladı. "Ayıklık tarihim 28 Mayıs 2006. Tam 16 yıldır temiz ve ayığım" diyen Esra Hanım'ın yaşadıkları ve başardıkları umarım tüm bağımlılara örnek olur.



'ARA' İÇİN KISA KESTİ!

Zeynep Bastık, yeni jenerasyon şarkıcılardan en beğendiğim isimlerin başında geliyor. Sesi, yorumu ve sahne performansını çok başarılı bulurken görünümüne gösterdiği özeni de takdir ediyorum.







Albüm yapıp geniş kitlelere ulaşmadan önce sahne sanatçısı olduğu için kılık kıyafet ve imajın önemini fazlasıyla biliyor ve o yüzden de çok özen gösteriyor. 'Ara' adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanan Bastık, "Yeni şarkıya yeni imaj" diyerek büyük bir değişikliğe gitmiş. Saçını kısacık kestiren ünlü şarkıcıyı, bakalım hayranları beğenecek mi?



KARLAR KRALİÇESI GELİN OLUYOR

Snowboard sporunda, ülkemizi yıllarca uluslararası yarışlarda başarıyla temsil eden ve bu yüzden adı 'Karlar Kraliçesi'ne çıkan, şimdilerde ise kurduğu spor kulübünde geleceğin şampiyonlarını yetiştiren Çiçek Güney gelin oluyor.







Çiçek Güney ile yedi yıllık sevgilisi iş insanı Mehmet Yayla, mutlu beraberliklerini evlilikle taçlandırmaya karar vermiş. Büyük gün ise 2 Temmuz... Erciyes'in en popüler otelinin sahibi olan müstakbel damat, Bodrum'un en eski ve en bilinen otelinin işletmesini de almış.







Cumadan başlayıp pazara kadar sürecek düğünleri de, işte bu otelde olacak. Düğünlerine 300 kişiyi davet ettiklerini öğrendiğim çift, umarım bir ömür mutlu olur.



ALAÇATI TESTTEN GEÇTİ!

Geleneksel hale gelen Tasting Alaçatı, geçen hafta yine büyük bir katılımla gerçekleşti. Alaçatı ve çevresinin lezzetlerini ve değerlerini öne çıkarmak için yapılan ve bu kez benim de katıldığım etkinlik, 'Toprağı Koru' teması ile gerçekleşti.







Sohbetler, workshop'lar, tadımlar gibi birçok etkinlik yapıldı. Gastronomi kategorisinde, Hazer Amani'nin 'Tohumdan Sofraya', Hüseyin Pancar'ın 'Toprağa Minnet- Alavya Sofrası' gibi birçok şefin özel imzasını attığı sofralarda buluşuldu. Ünlü ünsüz binlerce kişiyi Alaçatı'ya çeken etkinlik, çok lezzetli ve çok eğlenceli geçti! Bundan sonra kaçırmam…