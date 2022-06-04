NBA takımı Cleveland Cavaliers'ta oynayan milli basketbolcumuz Cedi Osman, lig bitince evlilik hazırlıkları için soluğu Türkiye'de almıştı.







7 Temmuz'da, Çeşme'de, ATV'nin sevilen dizisi 'Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ile evlenecek olan Cedi Osman'ın, Amerika'dan gelirken İtalyan markası süper lüks spor otomobilini de getirdiğini öğrendim. Daha doğrusu kendisi gelmiş, arkasından da kargo uçağıyla otomobili gelmiş. NBA başlayana, yani eylül ayına kadar Türkiye'de kalacak olan Cedi Osman, burada bir otomobil kiralamak veya satın almak yerine kendi otomobilini getirmeyi uygun görmüş.







Bu arada Hidayet Türkoğlu da NBA'de oynarken 2007 yazında eşiyle birlikte Türkiye'ye gelirken otomobilini getirmişti. Türkoğlu, 170 bin dolarlık İngiliz markası lüks otomobilini gemiyle İstanbul'a getirme nedenini şöyle açıklamıştı: "Amerika'daki rahatlığımızı burada da yaşayalım istedik."



TATİLCİLERE RESİM YAPMAYI ÖĞRETECEK

Türkiye'nin ilk bireysel sanatçı NFT sergisinin sahibi olan Eda Zamanpur çok çalışkan çıktı! Sürekli üreten bir sanatçı olan Eda Hanım, bu yaz sanatı tatilcilerin ayağına götürüyor. Önceki hafta açılışını yapan Bodrum Yalıkavak'taki ünlü otelde, tatilciler için workshop'lar düzenleyecek.







Eda Hanım, dün başlayan ve bugün de devam edecek olan ilk workshop'unda tatilcilere suluboya resim yapmasını öğretecek. 24-25 Haziran'daki ikinci workshop'ta ise Eda Hanım bu kez kumaş boyama dersi verecek. Resme merakınız varsa ve tatilde resim yapmayı öğrenmek isterseniz aklınızda olsun.



4. KEZ BABAANNE OLDU

Yaşıtı olan hemcinslerine taş çıkaran Selma Türkeş, dördüncü torun mutluluğu yaşıyor. 2015'te büyük oğlu Destan Bezmen ile evlenen ve kendisine iki erkek torun mutluluğunu yaşatan Hong Konglu gelini Stephaine Hanım'ın ardından, küçük oğlu Fuad Bezmen ile evli olan gelini Sevda Hanım da ikinci kez anne oldu.







Haziran 2019'da ilk kızı Fatma Melek'i dünyaya getiren Sevda Hanım, geçen ay da Melek Pera adını verdikleri kızlarını dünyaya getirmiş. Geçenlerde rastladığım Selma Hanım, iki erkek torunun ardından kızları da ikilediği için, mutluluktan havalara uçtuğunu söyledi.



TREND RADARI

GEYŞALARIN terliklerini andıran parmak arası, kalın tabanlı terlikler bu yaz karşımıza bol bol çıkacak. Özellikle yastık hissiyatı veren pofuduk modeller hem farklı hem de rahat olmak isteyenlere...







SEZONDA öne çıkan pek çok baskın renk var ama bunları kendi stilinize uygulamakta zorlanıyorsanız, hepsini bir araya getirip kullanmak da güzel bir seçenek! Kural yok; renkleri özgürce eşleştirin, yaratıcılığınızı konuşturun. Oluşturduğunuz renkli kombin ile stil oyunlarının en göze çarpanlarından olun.



AĞZINIZDAN ÇIKANI KULAĞINIZ DUYSUN!

OYUNCU Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu'nun hayatının anlatılacağı filmde başrol oyuncularından biri olacaktı. "Olacaktı" diyorum çünkü genç oyuncu, bir davet çıkışında kendisine yöneltilen bir soruya öyle bir cevap verdi ki, o cevap kariyerinin yönünü değiştirdi.







Konuya tekrar girmek istemiyorum ama şuna da değinmeden geçemeyeceğim… Kaç yaşında olursanız olun, ya da mesleğiniz ne olursa olsun çevrenizle olan iletişim biçiminiz, üslubunuz sizin kim olduğunuzu belirler. Söylediğiniz bir söz, sizi vezir de eder, rezil de… İşte bakın bu kez rezil etti. Aman dikkat!!!



PANTOLON GÖLGEDE KALMİŞ

SOSYETENİN ünlü ismi Aslı Şen, hafta içinde katıldığı bir davette pembelere bürünmüştü. Aslı Hanım'ın pantolonunun rengi, bu yazın en gözdelerinden. Ancak Aslı Hanım kusura bakmasın ama bu kadar canlı ve hit bir parça, ancak bu kadar sönük gösterilebilirdi!







Aslı Hanım'ın giydiği pudra rengi ceket, tam anlamıyla pantolonunun bütün havasını söndürmüş. Bunun yerine aynı renk veya beyaz bir renk tercih etseydi, ortaya harika bir görünüm çıkabilirdi.