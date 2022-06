Dünyaca ünlü modacımız Aslı Filinta, başarılı kariyeri kadar çevreye ve doğaya olan duyarlılığıyla da dikkat çekiyor. Geçenlerde sosyal medyada, tüketim çılgınlığına dur demek için yine bir paylaşımda bulundu.







"Geçen gün, 'Hayat kısa, o elbiseyi al' diye bir yazı gördüm. Hayat kısa; evet, o yüzden alma demeliydi aslında. Çünkü biz gideceğiz, satın aldığımız her şey arkamızda kalacak" diyordu Aslı Filinta. Ne kadar doğru söylüyor. İşi elbise satmak olan bir modacı bunu söylüyorsa bence kulak verin. Gereksiz alışveriş yapıp kısıtlı kaynaklarımızı tüketmeyin.



ÇOK İYİ GÖRÜNÜYOR

Sosyetenin en ünlü isimlerinden Ender Mermerci'nin büyük kızı Tansa Mermerci Ekşioğlu ile ilgili tatsız bir haber paylaşmıştım mayıs başında. Tansa Hanım maalesef geçtiğimiz yaz sonu pankreas kanserine yakalanmıştı. Ekim ayında ameliyat olduğunu öğrendiğim Tansa Hanım, kanserli hücrelerinden kurtulmuştu.







Operasyonun ardından kemoterapiye başlayan Tansa Hanım'ın, 10 Mayıs'ta da tedavisi sona ermişti. Tansa Hanım'ın sağlığının da, moralinin de yerinde olduğunu duymuştum, doğruymuş. Eşi Can Ekşioğlu ve bir grup arkadaşıyla Mardin Bienali'e giden Tansa Hanım'ın orada çekilen fotoğrafını gördüm, gayet iyi görünüyor. O kadar kemoterapiye rağmen sadece biraz zayıflamış hepsi bu... Göğüs kanserine yakalan annesi Ender Mermerci, lösemiye yakalanan kardeşi Yosun Reza'nın kızı Alegra Cemile gibi, Tansa Hanım da, bu illeti yenmiş gibi görünüyor. Umarım tamamen kurtulmuştur.



KURAL BOZULDU!

2011'de ikinci kez evlenen Hande Demir ile Erdinç Acar, Temmuz 2020'da ikinci kez boşanmıştı. Ex çift, boşanmanın ardından sadece çocuklarının doğum günlerinde bir araya geliyordu. Ancak bu kutlamalarda aynı kareye girmekten kaçınıyorlardı.







Artık ne olduysa bu kuraldan vazgeçmişler. Çünkü geçtiğimiz gün, küçük kızları Mavi'nin 9'uncu doğum gününden işte bu fotoğraf yansıdı. Demir ile Acar, bu kareyi de sosyal medyada paylaşmaktan da kaçınmadılar. Fotoğrafı post yerine bir günde silinip giden anlara koymaları da dikkatimden kaçmadı tabii!!!



GÖRMEYEN ÇOCUKLAR İÇİN EL ELE VERDİLER

Türkiye'nin ilk ve tek görme engelli çocuk derneği 'Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği' büyük ilgi gören tiyatro oyununa önceki akşam bir yenisini eklendi. Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı'ndan uyarlanan, proje tasarımını Neşe Gönül'ün, yönetmenliğini Yeliz Yalçın'ın yaptığı 'Hababam Sınıfı Parıltı'yla El Ele', görme engelli çocuklar ve onlara eşlik eden ünlü isimlerle sahnelendi.







Oyunda, Monik İpekel, Abdullah Avcı, Hilal Özdemir, Feryal Gülman, Burcu Esmersoy ve Haluk Levent gibi birçok ünlü isim, çocuklarla birlikte rol aldı. Hepsinin gönlüne sağlık.