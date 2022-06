Derin Mermerci ile Murat Aslan, Eylül 2019'dan bu yana flört etmelerine rağmen ilişkilerini hep gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken geçen ay kuralı bozmuş ve ilk kez birlikte basına poz vermişti. Artık el ele davetlere de katılmaya başlayan aşıklar, önceki gün de bir ödül töreninde yine sarmaş dolaş objektiflerin karşısına geçti.







Evlenmeyi düşünmediklerini söyleseler de, bence her geçen gün mutlu sona doğru ilerliyorlar. Hatta çiftle ilgili şimdi vereceğim bilgi de bunun bir göstergesi sayılabilir. Murat Aslan, sevgilisi Derin Mermerci ve Derin Hanım'ın annesi Ender Mermerci ile birlikte bu pazar New York'a gidiyor.







Sebebi de; 2003'te Lübnan asıllı dolar milyoneri Olivier Reza ile evlenip New York'a gelin giden sevgilisinin ablası Yosun Reza'nın oğlu Alexander Ata'nın mezuniyet töreni. Yani Murat Bey, sevgilisinin annesiyle, sevgilisinin yeğeninin mezuniyet törenine gidecek kadar aileye girmiş. Çok yakında aşıklardan düğün davetiyesi gelirse hiç şaşırmam.



KARIN AĞRISI ÖLDÜRÜYORDU!

Seyahate, kültür-sanata ve arkeolojiye duyduğu tutku ile tanınan, 10 parmağında 10 marifet olan Yonca Ebuzziya ölümden döndü! Evet; yanlış okumadınız… Dayanılmaz bir karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Yonca Hanım'ın yapılan tetkikler sonucunda bağırsak düğümlenmesi yaşadığı anlaşılmış ve apar topar ameliyata alınmış.







Öğrendim ki, halen hastanede tedavisi devam eden Yonca Hanım'ın sağlık durumu gayet iyiymiş. Ancak eski sağlığına kavuşması en az 20 gün sürecekmiş. Sevdiklerinin yüreğini ağzına getiren Yonca Hanım'a geçmişler olsun…



ALİNA GENÇ KIZ OLMUŞ!

Aralık 2018'de hayatını kaybeden Ali Dinçkök; oğlu Raif ve kızı Alize'nin annesi Sennur Çiftçi'den boşandıktan sonra bir süre iç mimar Barbara Pensoy ile flört etmişti. Çiftin bu nikahsız beraberliğinden Alina adını verdikleri kızları olmuştu.







Ali Bey'in doğumunda nüfusuna aldığı Alina ile annesi Barbara Hanım'ı, önceki gün bir markanın verdiği davette gördüm. Gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği için pek sık görmediğimiz Alina, 18 yaşında genç bir kız olmuş. Barbara Hanım, kızını davetlere götürmeye başladığına göre Alina'yı artık daha sık göreceğiz.



BU YAZ ÇOK GÜZEL OLACAKLAR!

Dünyaca ünlü bir kozmetik markası, geçtiğimiz gün İstanbul'da 'yaza merhaba' etkinliği düzenledi. Etkinlikte; saç, makyaj ve bakım trend'leri hakkında son bilgiler verildiği için güzelliğine düşkün ünlü isimler oradaydı.







Yaz trend'leri hakkında detaylı bilgi veren uzmanları can kulağıyla dinleyen ünlü konuklar, ardından markanın sürdürülebilirlik konusundaki atölye çalışmasına da katıldı. Yeni ürünleri test edip ileri dönüşüm atölyesinde deneyim yaşayan konuklar, davetten keyifli ayrıldı.