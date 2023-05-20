Bir dönemin gözde mankeni Güzide Duran ile 2008'de evlendiği iş insanı Adnan Aksoy'un ayrıldığına dair dedikodular, sosyete kulislerinde yine tavan yaptı! Yine diyorum çünkü, her nedense en az iki yılda bir çiftle ilgili bu dedikodular çıkıyor da ondan.







Doğrusunu yine benden öğrenin... 2014'te ABD'ye yerleşen, pandemiden sonra önce Bodrum'a ardından da Roma'ya taşınan çiftin evliliği gayet mutlu mesut devam ediyor. Kızları Selin ve oğulları Emir ile Roma'da güzel bir hayatları var. Yalnız bu kez dedikoduların çıkmasında Güzide'nin de hatası var!







Yıllardır Güzide Aksoy olarak kullandığı Instagram profilini birkaç gün önce Güzide Duran olarak güncelleyince dedikoducuların eline malzeme verdi. Bunu niye yaptığını sorduğum Güzide, "Güzel bir proje gelirse kabul etmeye karar verdim. İnsanların kafası karışmasın diye de tanındığım soyadımı kullanmak istedim" dedi. Yani kaş yapayım derken göz çıkarmış. Olay bundan ibaret, dedikoducuların dikkatine...



DEPECHE MODE DAVET ETMİŞ

Önceki gün iş insanı Serdar Turan'ın jest yapıp oyuncu sevgilisi Tuba Ünsal'ı Depeche Mode'un Amsterdam'daki konserine götürdüğünü yazmıştım. Ama gerçek hiç de benim yazdığım gibi değilmiş! Serdar Turan'ı, Tuba Ünsal davet etmiş; Tuba Ünsal'ı da Depeche Mode...







Yani hiç öyle 2 bin Euro'lar falan ödenmemiş. Telefonda konuştuğum Tuba Hanım, "Siz beni 20 yıldır tanıyorsunuz; ilişkilerimde veremeyeceğim kadarını almam da kabul etmem de. Hep alma verme dengesini eşit tutmaya çalışırım. Bunun için de iş hayatında çoook çalışırım" dedi. Bir de küçük sır verdi... Sevgilisi ile aralarında 7 değil, 3 yıl 3 ay yaş farkı varmış...



MESAJ KAYGILI SERGİ

Ülkemizin, giyilebilir teknolojiler, sürdürülebilir moda kavramları ile tanışmasında öncü olan modacı kardeşler Ezra ve Tuba Çetin, çok özel bir sergi açtı. Modern teknolojilerin sürdürülebilirliğe olan katkısını gözler önüne seren 'Total Recall' adlı sergi özel bir davetle tanıtıldı.







İhtiyaçlarımızı karşılarken, hızla tükettiğimiz dünya kaynaklarının yeni nesillere aktarılması için teknolojinin ve dijitalleşmenin sağlayacağı katkıyı eşsiz bir deneyimle anlatan sergiyi kaçırmayın derim.



MİNİK PRENSESE ÖZEL KUTLAMA

2016 yılında evlenen iş insanı Sinan Çiftçi ile modacı Selma Çilek Çiftçi, Ocak 2020'de doğan oğulları Satvet'in ardından, geçen yıl 18 Mayıs'ta da kızları Sara'yı kucaklarına almıştı.







Çiftçi çifti, hiç hesapta yokken sahip oldukları kızları Sara'nın önceki gün birinci doğum günüydü. Sara'nın birinci yaşını Paris'teki Disneyland'da kutladılar. Selma Hanım, "Minik prensesimiz Sara'nın doğum gününü kutlamak için daha güzel bir yer olamaz" dedi ama Sara bu doğum gününü hiç hatırlamayacak olsa da albümünde özel bir anı olacak.



HEMCİNSLERİNİ GICIK EDİYOR!

Ünlü manken Didem Soydan, Ceyda Düvenci'nin televizyon programına katıldı. Konu zayıflığına geldi; "Prova modeliyim, belli bir bedeni sunuyorum. O yüzden sezon çekimleri olduğunda 34 bedene düşüyorum. Çekimler yoksa 36 bedenim" dedi.







Düvenci, "Böyle yaşamak nasıl bir duygu!" diye sordu. "Çok gıcık edecek bir cevap olduğundan söylemek istemiyorum ama yesem de kilo almıyorum" cevabını verdi ve ekledi: "Kadınlarda kiloyu çok beğeniyorum." Evet, çok gıcık edecek bir cevap! Hemcinslerini orta yerinden çatlatacak bir cevap! Yiyip içip kilo almayacaksın, bir de nispet yapar gibi kadında kiloyu sevdiğini söyleyeceksin, buna kim gıcık olmaz!



UYUMSUZLUK KOMBİNİ!

Oyuncu İbrahim Çelikkol ile 5 yıllık evliliğini geçen yıl noktalayan mimar Mihre Mutlu son dönemin gözde isimlerinden. Modellik yapan, dizilerden oyunculuk teklifi alan Mutlu, geçenlerde bir davette karşıma çıktı.







Mutlu, sezonun öne çıkan parçalarından pileli eteği tercih etmiş ancak maalesef kombininde hata yapmış. Böyle bir etekte ya kolej havasını korumak ya da maskülen tavrı eklemek önemli. Çizme seçimi tamamen hatalı; eteğinin üstüne giydiği tişört ve gömlek ikilisini de eteğini arka planda bırakmış. Mutlu, direkt bir gömlek ve altına düz bir ayakkabıyla bambaşka görünebilirdi.







TREND RADARI

Transparan kumaşlar bu sezonun öne çıkanlarından. Sadece bluzlarda değil elbiselerde de fazla göreceğimiz transparanlıklar doğru kombinle çok karizmatik oluyor.







İlkbaharın vazgeçilmezlerinden olan deri ceketlerin sezonu başladı. Ancak bu sefer klasik 'biker' modellerinin yerine 'bomber' kesimler öne çıkıyor.