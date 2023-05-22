İş insanı Metin Güneş'in oğlu, modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş'i durdurabilene aşk olsun! Kısa sürede Çapkınlar Ligi'nde en üst sıralara çıkan Kadir Güneş, yine popüler bir isimle aşk yaşıyor.







Çapkınlar Ligi'ne 'Güneş' gibi doğan Kadir'in gönlünün yeni sultanı, oyuncu Kubilay Aka'nın eski sevgilisi, sosyal medya fenomeni Danla Bilic. Geçen yaz oyuncu Melisa Döngel ile aşk yaşayan Kadir, Döngel'den ayrıldıktan sonra arayı hiç açmadan sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile flört etmeye başlamıştı.







Yenigül'den ne zaman ayrıldı bilmiyorum ama Kadir, eski sevgilisi gibi sosyal medya femoneni olan Danla Bilic ile yeni bir aşka yelken açtı. Kasımda Kubilay Aka'dan ayrıldıktan sonra çapkınların peşinde koştuğu Danla Bilic'in kalbini nasıl fethetti bilmiyorum ama çok mutlularmış. Daldan dala konmaya bayılan 'hızlı çapkın' Kadir Güneş'in, Danla Bilic ile olan aşkı bakalım ne kadar sürecek.



SANATÇILARA ÜCRETSİZ ATÖLYE

Dört yıl önce sanatçılara ücretsiz bir atölye tahsis eden bir inşaat şirketi, bu uygulamasını sürekli hale getirme kararı almış. 'Atölye Hane' adıyla sanatçılara destek olmayı hedefleyen şirket, ilk aşamada İstanbul ve Urla'daki projelerinde sanatçılara atölye açmış.







Başvuruları almaya başlayan şirket, Atölye Hane'yi, bu alanda büyük tecrübesi olan Mamut Art Project danışmanlığında yürütecekmiş. Açık planları ve büyük pencereleri sayesinde bol ışık alan 'Atölye Hane'ler, pek çok sanatçının, sanatsal üretimi için gerekli olan geniş alan ihtiyacını karşılayacakmış.



GÜZEL TESADÜF

Dünyada neredeyse ayak basmadık yer bırakmayan, özellikle tam bir Uzakdoğu aşığı olan seyyah çift Şebnem-Celal Çapa, 19 Mayıs tatilinde rotayı Londra'ya çevirdi. Londra'nın en gözde semtlerinde gezen çift, çok güzel bir tesadüf yaşamış!







Yürürken sokakta dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Sting ile karşılaşmışlar. Tam bir Sting fanatiği olan Şebnem Çapa bu güzel tesadüfü ölümsüzleştirmek istemiş ve Sting ile selfie çekmiş. Şebnem Hanım, bu şanslı anını dosta düşmana göstermek için de sosyal medya hesabından paylaştı. Sting ile fotoğrafının altına da, "Yürüyüş sonrası karşıma bakın kim çıktı" notunu düştü.



İKİ BAYRAM ARASI DİNLEMEDİLER!

Eskiler, "İki bayram arası düğün olmaz" derdi! Uğursuzluk getireceğine inanıldığı için de kimse iki bayram arasında evlenmezdi. Kaynağı bilinmeyen bu yaygın inanışa artık kimsenin aldırdığı falan yok! İşte son örnek...







Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Ömer Temelli ile eşi Zeynep Temelli'nin kızı Melis, uzun süredir flört ettiği iş insanı Emir Okaygun ile geçen hafta evlendi. Hem de dillere destan bir düğünle... İstanbul'un elitlerinin neredeyse tam kadro katıldığı Boğaz'daki düğünde, Şirin Yalçın da nikah şahitlerden biriydi. Melis-Emir Okaygun çifti, umarım bir ömür mutlu olur...