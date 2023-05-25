Atalarımız boşuna "Armut dibine düşer" dememiş. İbrahim Kutluay ile oğlu Ömer, bu atasözünü bir kez daha doğruladı! Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın, Demet Şener'den olan oğlu Ömer Kutluay da babasının yolundan gitti. Önceki gün Samsun'da düzenlenen U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda gördük ki, Ömer şimdiden çok başarılı bir basketbolcu olmuş.







Anadolu Efes'te oynayan 13 yaşındaki Ömer'in takımı şampiyon oldu ve en büyük pay da onundu. Çünkü Ömer, Fenerbahçe ile oynadıkları final maçında, 36 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist ile harika bir performans çıkardı. Ayrıca turnuvanın 'En Değerli Oyuncu'su seçildi, 'Sayı Kralı' oldu ve 'En İyi 5' arasına girdi.







Ömer'in bu müthiş başarısına, babası İbrahim Kutluay ve annesi Demet Şener de yerinde şahitlik etti. Anne ve babasına büyük gurur yaşatan Ömer'i ben de tebrik ediyorum. Bu arada boynuz kulağı geçmiş durumda! Çünkü İbrahim Kutluay, Ömer'in yaşlarında ne şampiyonluk gördü ne de sayı kıralı oldu, ilk sayı kıralı olduğunda da yaşı 20'ydi.



GOLF TUTKUNU OLMUŞLAR

Bayramda Antalya'da bir golf sahasından paylaşım yapan işadamı Burak Hatipoğlu'nu hafta sonunda, eşiyle birlikte bir golf turnuvasında görünce merak edip aradım. Bugünlerde golfe merak sardığını düşündüğüm Burak Bey meğer üç yıldır golf oynuyormuş.







Hatta eşi Melis Hatipoğlu ile birlikte başlamışlar ve her fırsatta golf sahasına çıkıyorlarmış. Antalya'da ve İstanbul'da golf kulübüne üye olduklarını söyleyen Burak Bey, artık tatillerini bile golf sahalarının olduğu yerlerde yaptıklarını da ekledi. Turnuvalara da katılmaya başlayan Hatipoğlu çiftinden yakında bir kupa bekliyorum artık.



BOĞAZ'DA MODA ŞOVU

Önceki gün Boğaz'da ünlü bir otelin bahçesinde moda rüzgarı esti. Türk kadın moda markası adL, stil tanışmanı Mert Aslan ile birlikte hazırladığı 'adL Night Zoom x Mert Aslan İlkbahar – Yaz Koleksiyonu'nu Boğaz'da görkemli davetle görücüye çıkardı.







'Bir Yaz Gecesi Rüyası' adıyla düzenlenen davet, kokteylle başladı ve ardından defile gerçekleşti. Defilenin sonunda podyuma çıkan Adil Işık Başkan Yardımcısı ve Tasarım Ekibi Direktörü Zehra Işık ile Mert Aslan büyük alkış aldı.







Davete katılan ve defileyi büyük ilgiyle izleyen cemiyet, sanat ve moda dünyasından ünlü isimler, koleksiyonu çok beğendiklerini dile getirdiler.