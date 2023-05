Sosyete kulislerinde, son birkaç gündür öyle bir dedikodu dolaşıyor ki, eminim okuduğunuzda siz de benim gibi çok şaşıracaksınız. Sosyetede konuşulanlara göre; şubat başında, beş yıldır mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşen Burcu Hanif'in eşi Mehmet Hanif'in yası çok kısa sürmüş. Mehmet Bey, yaklaşık 10 yıldır bekar gezen Sitare Kalyoncuoğlu ile aşk yaşıyormuş.







Geçen ay bir arkadaşım, Mehmet Hanif ile Sitare Kalyoncuoğlu'nu, İstanbul'da bir mekanda baş başa gördüğünü söylemişti ama aralarında arkadaşlıktan öte bir durdum olabileceği aklımın ucundan bile geçmemişti. Ancak hafta sonunda, yakın bir arkadaşım,







Hanif ile Kalyoncuoğlu'nu Göcek'te el ele gördüğünü söyleyince sosyetede konuşulan bu sürpriz aşkın dedikodu değil gerçek olduğuna inandım. Sosyetede bu aşkın zamanlamasıyla ilgili birçok şey konuşuluyor ama ben sadece şunu söyleyeceğim; gönül ferman dinlemez...



DOĞUM ÖNCESİ SON SEYAHATLER

Altı yıllık flörtün ardından geçen yaz evlenen, Cem Hakko'nun oğlu Can Hakko ile eşi Deniz Hakko'nun, çocuk için ellerini çabuk tuttuklarını ilk bu köşede okumuştunuz. Hakko Ailesi'ne bir erkek veliaht getirecek olan Deniz Hanım, hamileliğinde sekizinci ayını doldurdu.







Deniz Hanım, doğum öncesi son yurt dışı seyahatini ise hafta sonu gerçekleştirdi. Eşi Can Hakko ile birlikte İtalya'ya, arkadaşlarının düğününe gitti. Artık karnı burnunda olan ve gayet sağlıklı görünen Deniz Hanım'ın düğündeki şıklığı da dikkat çekiciydi. Umarım Deniz Hanım da oğlu da sağlıkla kurtulur.



48 SAATLİK KAÇAMAK!

Cengiz-Demet Sabancı Çetindoğan çiftinin ilk göz ağrıları Pırıl Kokuladağ'ın, 2021'de evlendiği eşi Gökhan Bey ile mutlu bir evliliği var. Seyahat etmeye bayılan çift, 19 Mayıs tatilinden yararlanıp Komşu'ya kaçtı.







48 saatliğine Atina'ya giden çiftin yanında, 30 Nisan'da evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanan arkadaşları Dila Bulut ile Batuhan Derya da vardı. Paylaşımlara bakılırsa iki günde müze gezmekten eğlenceye kadar yapmadık şey bırakmamışlar. 48 saatte Atina nasıl gezilir konusunda Pırıl Hanım'dan rehberlik almalı.



YENİ SEZONU YENİLİKLERLE AÇACAK

Başarılı işletmeci Serkan Koca önceki yıl bir ilke imza atmış, Alaçatı'da ocakbaşı ile kulübü birleştirdiği yeni bir konseptle bir mekan açmıştı. Aynı anda 500 kişinin yemek yiyebildiği bin 200 kişinin eğlenebildiği mekan, manzarası, yemekleri ve eğlencesiyle benim gibi yolu Alaçatı'ya düşenlerin gözdesi olmuştu.







Önceki gün karşılaştığım Serkan, ay sonunda Alaçatı sezonunu açacaklarını söyledi. Yeni sezonda yurt dışından getireceği DJ'ler ile eğlencenin daha renkli geçeceğini, yemek ve kokteyl menüsünü de genişlettiklerini belirten Serkan'ın mekanı, bu yaz da Alaçatı'nın gözdesi olacak gibi gözüküyor.