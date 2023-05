Atv ekranında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Hazal Filiz Küçükköse, Şamdan Plus dergisine röportaj verdi. Haziranda başlayacak olan atv'nin yaz sezonu dizisi 'Üvey Anne'nin başrolünde yer alan ünlü oyuncu, çok heyecanlı olduğunu söylüyor. "Bu süreçte planlarım arasında dizide çalışmak yoktu ama senaryoyu okuyunca, karakteri görüp ekibi tanıyınca bu işin içinde olmak istedim" diyen Küçükköse, dizide 'üvey anne Serap'ı canlandıracakmış.







Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Küçükköse'nin, "Şu an en büyük odak noktam kesinlikle işim ve kariyerim" demesiyle şu an hayatında aşka yer olmadığını anlamış olduk. Bu arada, aşka bakışını da, "Mantığımın devre dışı kaldığı tek hal aşk" sözüyle özetlemiş. Röportajdan bir de Küçükköse'nin bir takıntısını öğrendim. Meğer ünlü oyuncunun çift sayı takıntısı varmış; "Alacağım her şeyin çift sayılı ya da çift adetli olması gerekiyor" diyor. Siz en iyisi bir Şamdan Plus alın ve Hazal Filiz Küçükköse'yi daha yakından tanıyın!



TATİLDE DÜĞÜN PLANI YAPTILAR

Oyuncu Ahmet Kural ile avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'ten herkes nikah davetiyesi beklerken, 24 Mart'ta ayrılık haberini almıştık. Ayrılığın ardından Kural ortada gözükmezken, Çelik kendini yollara vurmuş, kıtalararası seyahat etmişti.







Ancak artık kim kimi ikna etti bilmiyorum ama barış çubuklarını tüttürmeyi başardılar. Barıştıktan sonra Marmaris'e giden çift, henüz tarih belirleyemese de bu yaz planladıkları düğünün detaylarını konuşmuşlar. Umarım bir daha küsmezler.



GELİNİ İÇİN PARTİ HAZIRLADI

Ses getiren davetlere imza atan Candan Varnalı, babaanne olmaya hazırlanıyor. Candan Hanım'a bu mutluluğu yaşatacak kişiler, önceki yıl günlerce konuşulan düğünle evlendirdiği oğlu Ali Emre Kap ile gelini Irmak Kap. Mutlu evliliklerini bebekle süslemeye karar veren çifte Allah erkek bebek nasip etmiş.







Candan Hanım, yere-göğe sığdıramadığı gelini Irmak Hanım için 'Baby Shower' partisi düzenledi. Umarım Irmak Hanım da, Kaya adını vermeyi planladıkları oğulları da sağlıkla kurtulur.



İLK KUTLAMA PARKTA

Sosyetede sanırım beş çocuk sahibi tek kadın olan Ayşe Kucuroğlu, önceki gün en küçük çocuğunun doğum gününü kutladı. 35 yaşına kadar beş çocuk doğuran Ayşe Hanım, 5 numarası Selma için ilk kutlamayı gündüz Bebek Parkı'nda yaptı. Ayşe Hanım, küçük çaplı bir piknik için gittikleri parkta 11 yaşını dolduran Selma'ya doğum günü pastasını üfletti.







Anne-kız, hem güneşli havanın keyfini çıkardı, hem piknik yaptı hem de doğum günü kutladı. Akşam ailece evde parti yapacaklarını söyleyen Ayşe Hanım'ı takdir etmemek elde değil; bu zamanda beş çocuk büyütmek her kadının harcı değildir.