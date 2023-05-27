2022'nin son günlerinde babası Ali Şen'i ziyarete gittiği Bodrum'da beynine pıhtı atan ve ölümden dönen Metin Şen, 2023'te adeta yeni bir hayata başladı. Önce özel hayatı değişti ve martta, 23 yıllık eşi Aslı Gümüşel'den boşandı.







Metin Bey'in şimdi de iş hayatında büyük bir değişikliğe gittiğini öğrendim. New York merkezli dünyaca ünlü bir İtalyan restoran zincirini Türkiye'ye getiren ve 2014'te İstanbul'da ilk şubesini açan Metin Bey, bu işten çıkma kararı almış ve bütün hisselerini satmış.







Fakat işin ilginci Metin Bey, Türkiye'de bıraktığı, dünyada 41 şubesi olan markanın New York'taki patronlarıyla ortak olmuş. Metin Şen'in radikal bir karar daha aldığını öğrendim. Artık yılın yarısını Londra'da geçirecekmiş. Çünkü orada emlak projeleri yapacakmış. Eylülde de ilk inşaatına başlıyormuş. Bakalım Los Angeles'ta emlak kralı olan ağabeyi Adnan Şen kadar bu işte başarılı olabilecek mi... Özel ve iş hayatındaki bu radikal değişiklikler umarım Metin Şen'e mutluluk getirir.



ESKİ KİTABA YENİ BASKI

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin küresel bir sorun olduğuna inanan işadamı Murat Yeşildere, bu konuyu işlediği 'Eyvah CEO Doğuruyor!' adıyla bir kitap bile çıkarmıştı.







Telif gelirinin tamamını 'Yanındayız Derneği'ne bağışlayan Murat Bey, şimdi de eğitimden iş hayatına, sanattan politikaya kadınların üstlendikleri rollere dair yazılar ve güncel araştırma verilerinin yer aldığı bu kitabının genişletilmiş baskısını okuyucuyla buluşturuyor. Murat Bey, kitabının genişletilmiş baskısı için bir lansman daveti verdi. Davete, İzzet Garih, Hakan Binbaşgil, Neslihan Nigiz Ulak ve Sitare Sezgin gibi iş dünyasından ünlü isimler katıldı.



JAPONLARLA MODA İŞ BİRLİĞİ

Turizm ve sinema sektöründe yatırımları olan ve son dönemde açtığı iddialı restoranlarla da adından söz ettiren iş insanı Muzaffer Yıldırım, moda sektörüne de el atmış ve bir moda markası kurmuştu. Sıra dışı tasarımlarıyla dikkat çeken Yıldırım'ın markası,







Japonya'nın köklü bir moda markasıyla iş birliği yaptı. Bu iş birliğiyle, Japon markasının ürünleri, Yıldırım'ın markasının distribütörlüğünde Türkiye'de satılacak.







Yıldırım, bu iş birliğini duyurmak için önceki gün sahibi olduğu Bebek'teki otelde bir davet verdi. Davette, iş, sanat ve moda dünyasından birçok ünlü isim katıldı.



500 LİRA OTOPARK ÜCRETİ Mİ OLUR!

Kasımda Lübnanlı iş insanı Rachard Ghandour ile İstanbul'da dillere destan bir düğünle evlenen Burcu Özüyaman Ghandour, sosyal medyada 500 liralık otopark ücreti paylaşınca merak edip aradım.







Aracını, rezidansında evlerinin de olduğu Zincirlikuyu'daki bir otelin valesine bırakmış. Yaklaşık 1.5 saat sonra aracını istemiş. Vale 500 TL'lik bir fişle gelmiş.







"Rezidansında evimiz var, bu kadar fahiş bir ücret olabilir mi" diye serzenişte bulunsa da; valenin "Yönetimin yeni aldığı bir karar" cevabı karşısında mecburen ödemek zorunda kalmış. Yolunuz o taraflara düşerse, aracınızı sakın ola valeye vermeyin. Yoksa Burcu Hanım gibi 1,5 saatlik park için 500 lira ödemek zorunda kalırsınız.



YAŞINA UYMAMIŞ

Eski Türkiye güzeli olan annesi Defne Samyeli'nin genetik özelliklerini alan genç ve güzel oyuncu Deren Talu, hafta içinde bir davette çıktı karşıma. Yaptığı işlerde adından hep başarıyla söz ettiren Deren, moda konusunda halen stilini tam bulamamış isimlerden!







Davette giydiği metalik detaylı, büstiyer-pantolon takımı, ne stil, ne de renk olarak yaşına uymuş! Doğrusu kendisinden daha enerjik ve canlı bir görünüm beklerdim. Ayrıca bu takımın altına giydiği botlar da maalesef tam anlamıyla büyük bir hata. Belki de görünümünü sporlaştırmak istemiş ama bunun için bu tarz bir bot yerine keşke daha farklı bir model tercih etseydi!



TREND RADARI

Bu yaz elbiselerde dekolteler yön değiştiriyor; bel kısımlarında öne çıkan cut-out detaylar sezonun trendini belirliyor.







Sonbahar-kış sezonundaki platform aşkı, yaz döneminde de sandaletlere yansıyor. Bu yaz platformlu sandaletler ön planda; bilginize...



