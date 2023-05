Geldi bahar ayları, gevşedi gönül yayları misali son günlerde sosyetenin gönül yayları da bir hayli gevşemiş durumda! Neredeyse her gün sosyeteden bir aşk haberi kulağıma geliyor. İşte bomba bir aşk daha...







Sunucu Özlem Yıldız ile turizmci işadamı Mete Vardar aşk yaşıyor. Evet, yanlış okumadınız... 2013'te Sinan Serter'den boşanan ve uzun süredir hayatında kimse olmayan Özlem Yıldız ile beş yıl önce eşi Neylan Vardar'dan boşanan ve hiç kimseyle adı anılmayan Mete Vardar, yaklaşık iki aydır flört ediyormuş.







Aslında geçen ay bir arkadaşım, Kıbrıs'ta, Yıldız ile Vardar'ı samimi şekilde gördüğünü söylemişti ama ihtimal vermemiştim. Geçen hafta sonunda, Bodrum'da olduklarını öğrenince içime kurt düşmüştü. İki gün önce ise, Mete Vardar'ın,







Özlem Yıldız ve annesi Sevgi Yıldız ile Anadolu Hisarı'ndaki bir balıkçıda yemek yedikleri bilgisi gelince emin oldum. Yıllar sonra gönül kapılarını açan ve şimdilik gizli saklı süren Özlem Yıldız-Mete Vardar aşkı bakalım uzun soluklu olacak mı?



ÖDÜL İÇİN İSVEÇ'E GİDİYOR

Türkiye'nin tescilli güzellerinden Aslıhan Koruyan Sabancı, İsveç yolcusu. Geçen yıl çıkardığı iki kitabı ile dünyada gastronomi alanında en prestijli ödül olan 'Gourmand World Cookbook Awards'ta finale kalan Aslıhan Hanım, yarın akşam İsveç'in Umea şehrinde düzenlenecek ödül törenine katılacak.







'Glütensiz Şekersiz Gurme Lezzetler Tatlılar ve Tuzlular' kitabı "Best Diet", Doğanın Terapötik Reçeteleri kitabı ise hem 'Best Food and Nature' hem de 'Best of the Best' kategorilerinde finale kalan Aslıhan Hanım'ın heyecanlı olduğunu öğrendim. Umarım 3 ödülle yurda döner.



ŞIKLIĞINDAN ÖDÜN VERMİYOR!

EŞI Hacı Sabancı ile mutlu evliliklerini dünyaya gelecek kızları ile perçinlemeye hazırlanan Nazlı Sabancı, hamileliğinde de trendleri takip etmeyi bırakmadı. Canlı renkler ve dekolte detaylar bu yaz çok moda.







Nazlı Sabancı, bu iki trendi hamilelik stiliyle birleştirmiş, ortaya başarılı bir görünüm çıkmış: Hem şık hem eğlenceli hem modern. Geçen hafta Londra'ya gidip kızları için alışveriş yapan Nazlı Hanım ve Hacı Bey salı günü İstanbul'a döndü. Umarım Nazlı Hanım da, kızı da sağlıkla kurtulur...



AYAKÜSTÜ SAMİMİ SOHBET

Bir bankanın yönetim kurulu başkanı olan Suzan Sabancı Dinçer, Bebek'te yemekteyken sürpriz bir karşılaşma yaşadı. Suzan Hanım arkadaşlarıyla yemek yerken içeri son dönemlerin en popüler oyuncusu Serenay Sarıkaya girdi.







Sarıkaya, Suzan Hanım'ı görünce yanına gitti ve ayaküstü sohbet ettiler. Bu arada Suzan Hanım'ın, Sarıkaya ile bu samimiyeti nereden geliyor söyleyeyim; Serenay, Suzan Hanım'ın başında olduğu bankanın marka yüzü. Hatta Suzan Hanım, bu ayaküstü sohbette, 75. yılını kutlayan bankasına katkısı için Sarıkaya'ya teşekkür etti.