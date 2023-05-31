Sitare Kalyoncuoğlu'nun, 3,5 ay önce eşi Burcu Hanif'i kaybeden iş insanı Mehmet Hanif ile aşk yaşadığını tüm Türkiye benim haberimle öğrenmişti. 20 yıllık dostlukları aşka dönüşen çift, haberime kadar ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamaya çalışıyordu.







Ancak benim haberimden sonra Sitare Hanım aşklarını itiraf etti ve gizlenmekten vazgeçtiler. Geçenlerde de İstanbul'un elitlerinin müdavi olduğu Etiler'deki İtalyan restoranında, kimsenin bakışlarına aldırmadan baş başa yemek yediler.







Ve böylece, son zamanların en bomba aşkının ilk fotoğrafı da çekilmiş oldu.



İLK TEBRİK EDEN ARKADAŞI OLDU

Önceki gün İstanbul'da, iş dünyasına yönelik bir ödül töreni vardı. Törende ödül alanlardan biri de, cemiyet hayatında da tanınan Begüm Doğulu idi. Lüks yat ticareti yapan bir şirketin sahibi olan Begüm Hanım, ödülünü almak için yaşadığı Bodrum'dan İstanbul'a geldi.







Begüm Hanım'a törende, yakın arkadaşı olan Selma Türkeş de eşlik etti. Törende, Denizcilik Sektöründe Yılın İş İnsanı ödülünü alan Begüm Doğulu'yu ilk tebrik eden de Selma Hanım oldu. Birçok erkek rakibini geride bırakıp ödülün sahibi olan Begüm Hanım'ı ben de tebrik ediyorum.



YUVALARINI ORTAK KURDULAR

Bilgehan Baykal'ın, oyuncu sevgilisi Deniz Çakır'a tatile gittikleri Hawaii'de evlilik teklif ettiğini martta ilk bu köşede okumuştunuz. Yazın Bodrum'da evlenmeyi planlayan Çakır ile Baykal'ın birlikte yaşayacakları yuvalarını aramaya başladıklarını da yazmıştım.







Önceki gün Hürriyet Kelebek'in manşetinde, Çakır'ın sevgilisinin evine taşındığı haberini görünce şaşırdım! Ancak öğrendim ki; doğru değilmiş. Doğrusunu her zamanki gibi yine benden öğrenin... Çakır, müstakbel eşinin evine değil, kendi evlerine taşınmışlar! Sarıyer sırtlarındaki evi ortak satın alıp gönüllerine göre dayayıp döşeyip, geçen hafta da taşınmışlar.



GÜLDÜREN DEDİKODU!

Sevgilisi Dağhan Doğruer ile geçen yıl Komşu'da evlenen ve 27 Ağustos'ta oğulları Luca Kartal'ı dünyaya getiren Dila Tarkan Doğruer'in ikinciye hamile olduğu dedikodusu önceki gün kulislere bomba gibi düştü!







Elden ele dolaşan; Dila Hanım'ın, Şeyma ile Meedo'nun Marakeş'teki düğününden paylaştığı, eşinin göbeğini tuttuğu ve altına da, 'Karmaşık duygular' yazdığı fotoğrafı görünce, ben de inandım. Ama yine de ilk ağızdan öğrenmek için Dila Hanım'ı aradım ve dedikoduları sordum. Katıla katıla gülerek, "Yahu yemekten karnım şişmişti; yok öyle bir şey. Her şeyi bir şeye yormaya bayılıyorlar" dedi.