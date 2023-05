1991 Türkiye ikinci güzeli olan cemiyetin ünlü ismi Aslıhan Koruyan Sabancı, büyük bir başarıya imza attı. Geçen yıl çıkardığı iki kitabı ile, dünyada gastronomi alanında en prestijli ödül olan 'Gourmand World Cookbook Awards'ta, üç farklı dalda finale kalan Aslıhan Hanım, iki ödül birden kazandı.







İsveç'te yapılan ödül törenine gitmeden önce Aslıhan Hanım ile konuşmuştum. "Kovid nedeniyle benim gibi tüm dünya eve kapanıp kitap yazmış. Bu yıl çok katılım var; eserlerin hepsi birbirinden güzel ve adaylar çok kuvvetli" diyen Aslıhan Hanım kaygılıydı. Ama bunca kuvvetli adaylar arasından Aslıhan Hanım'ın 'Glütensiz Şekersiz Gurme Lezzetler Tatlılar ve Tuzlular' kitabı "Best Diet" kategorisinde dünya birincisi, 'Doğanın Terapötik Reçeteleri' kitabı da "Best of the Best" kategorisinde dünya ikincisi seçildi. İsveç'ten iki ödülle dönen ve adını dünyaya duyuran Aslıhan Hanım'a kocaman alkış.



AY YILDIZLI MEZUNİYET!

2016'da hayatını kaybeden işadamı Mustafa Koç ve Caroline Koç'un küçük kızları Aylin Koç, üniversiteden mezun oldu. ABD'nin en prestijli üniversitesinden biri olan Brown'da sanat ve sanat tarihi okuyan Aylin Koç, diplomasını aldı.







Aylin'i, mezuniyet töreninde, annesi Caroline Hanım ve 2019'da aynı üniversitenin aynı bölümünden mezun olan ablası Esra yalnız bırakmadı. Mezuniyet sevinci her halinden belli olan Aylin'in törene, ay yıldızlı atkısıyla katılması hoşuma gitti. Yolu açık olur inşallah...



AMCADAN JEST

Ünlü iş insanı Gökhan Çarmıklı'nın geçen hafta, Barselona'ya, İngiliz rock grubu Coldplay'in konserine gittiğini öğrenince şaşırmıştım. Araştırınca öğrendim ki, Gökhan Bey, yeğenleri Nazlı Gezer ve Yasemin Kurt'a jest yapmak istemiş, onları hayranı oldukları Coldplay konserine götürmüş.







Konser seyahatinde Gökhan Bey'e, hayat arkadaşı Bahar Tangır, Nazlı Hanım'a eşi Murat Gezer ve Yasemin Hanım'a da eşi Murathan Kurt eşlik etmiş. Birlikte konsere gidip eğlenmişler, ertesi gün de şehrin keyfini çıkarmışlar.



YENİ YAŞINA DOSTLARIYLA GİRDİ

Cemiyet hayatının sevilen ismi, başarılı iş insanı Ralf Tezman, pazar günü 44 yaşına bastı. Ralf Bey'in eşi Sanem Tezman, eşi için cumartesi akşamı (Pazar seçim yasakları vardı) bir kutlama organize etti. Sanem Hanım, çok yakın dostlarından oluşan yaklaşık 50 kişiyi doğum günü kutlamasına davet etti.







Ronit Hakko, Neslişah-Engin Altan Düzyatan, Nazlı Çelik, Moris Kohen, Kerim Yardımcı, Emre Kütük, İlhan Sabancı ve Mehmet Mutlu gibi arkadaşları Tezman çiftini yalnız bırakmadı. Yakın dostlarıyla yeni yaşına giren Ralf Bey'e ben de sevdikleriyle birlikte nice yaşlar diliyorum.