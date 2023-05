Son yıllarda, sosyete ve sanat dünyasında, evliliği 'oyun' sanan ve birkaç yıl geçmeden 'oyunbozanlık' yapanların sayısı her geçen gün artıyor. Sosyeteden Gizem Sabancı-Koray Helvacıoğlu çifti de onlardan biri. Türkiye'nin en zenginlerinden Kaya Sabancı'nın kızı Gizem Hanım, Temmuz 2022'de evlerini ayırıp Eylül 2022'de de eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı.







Şubat 2022'de bir de çocuk dünyaya getiren çift, şimdiye kadar boşanamazken Koray Bey'in karşı atağa geçtiğini ve Gizem Sabancı'dan, boşanmak için 5 milyon maddi, 5 milyon manevi olmak üzere 10 milyon lira tazminat talep ettiğini öğrendim. Koray Bey'in bunu para için değil işi yokuşa sürmek için yaptığına eminim. Peki bunlara ne gerek var, evliliği beceremediniz anladım da bari boşanmayı becerin. Çocuğunuzu da mı hiç düşünmüyorsunuz? Onun düşman anne- baba ile büyümesine nasıl gönlünüz razı olacak. Bir an önce bu yanlıştan dönün de birbirinize bakabilecek yüzünüz olsun...



ÇOCUĞUYLA ÇOCUK OLDU

Üç çocuğunun ardından "Çocuk da yaparım kariyer de" diyen Oxford Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde yüksek lisans yapan Pınar Sabancı, çok da iyi bir anne.







Yoğun koşuşturmasının içinde çocukları önceliği olan Pınar Hanım'ı geçenlerde Bebek Parkı'nda gördüm; yanında iki numarası, kızı Arya vardı. Çocuğuyla çocuk olup onunla parkta oynayan Pınar Hanım'ın da kızının da mutluluğunu görmeliydiniz. İşinde olduğu gibi annelikte de iyi bir kariyer yaptığı ortada olan Pınar Sabancı, 2014'te dedesinin adını taşıyan oğlu Yalçın'ı, 2016'da kızı Arya'yı, 2018'de de Lia'yı dünyaya getirmişti.



EN BÜYÜK ÖDÜL TÜRKİYE'NİN

Antalya'nın, hatta Türkiye'nin simge restoranlarından birinin 3. kuşak temsilcisi olan şef Mehmet Akdağ, restoranın hikayesini, ürünlerini ve sır gibi saklanan tariflerini anlatmış, Sinan Hamamsarılar da yazmıştı.







İşte bu öğretici, lezzetli ve ilham verici kitap, dünyada gastronomi alanında en prestijli ödül olan 'Gourmand World Cookbook Awards'ta 'Dünyanın Bir Numaralı Restoran Yemek Kitabı Ödülü'nü aldı. İsveç'teki ödül törenine katılan ve ödülü alan Mehmet Akdağ ve Sinan Hamamsarılar'ı tebrik ediyorum.



MYANMAR'DAN GELDİ HATAY'A GİDECEK

Kurucusu olduğu Global Wellness Day'in, 10 Haziran'da, deprem bölgesi Hatay'da, 12. yılını kutlamaya hazırlanırken Belgin Aksoy, geçen hafta insani yardım için Myanmar'daydı. Aksoy ile dünyanın en iyi sağlık merkezlerinden birinin ekibi, Myanmar sınır köylerine insani yardım götürdü.







Aksoy, depremden etkilenen 1000'den fazla çocuk ve aile için 10 Haziran'da Hatay'da iyi yaşam aktivitelerinin yer alacağı Global Wellness Day kutlama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.