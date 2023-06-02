Ünlü oyuncular Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 19 Aralık 2015'te evleneceğini herkes bu köşeden öğrenmişti. Üçüncü evliliğini yapan Ceyda Düvenci ile ikinciye evlenen Bülent Şakrak, iki yıl sonra da oğulları Okan Ali'yi kucaklarına almıştı.







Ancak herkesin örnek gösterdiği mutlu evliliklerine, geçtiğimiz aylarda nazar değmiş, boşanmanın eşiğine kadar gelmişlerdi. Neyse ki, terapist yardımıyla (bunu da ilk benden öğrenmiştiniz) krizi atlatıp evliliklerini kurtarmışlardı. Evliliklerinde ikinci perdenin mutlu mesut devam ettiğini düşünürken önceki gün sosyal medyada yaptıklarıyla beni yanılttılar.







Çünkü birbirlerini takip etmeyi bıraktılar. Gerçi sosyal medyada gündem olması üzerine geri adım atıp tekrar takipleşmeye başladılar ama bir sorun olduğu ortada. Demek ki, terapist de işe yaramamış! Çift terapisine katılıp çözdüklerini sandığım ama çözemedikleri belli olan sorunları ne acaba? Umarım, bu krizi de atlatırlar.



MİMAR ARKADAŞINA MESAJ GÖNDERDİ

Sevgili oldukları dönemde, kendi evini kapatıp Murat Dalkılıç'ın evine taşınan Hande Erçel, 2020 yazındaki ayrılığın ardından Beykoz'da 3 milyon dolara ev satın almıştı. O zaman İbrahim Çelikkol ile evli olan mimar arkadaşı Mihre Mutlu da evi, Erçel için sıcacık bir yuvaya çevirmişti.







Evini, takipçilerine açmaktan çekinmeyen Erçel, sık sık fotoğraflar paylaşıyor. Önceki gün yine evinden kare kare fotoğraflar paylaştı. Ancak bu kez evinin mimarını da etiketledi, altına "İnsanın mimar arkadaşı olmasın, sürekli evimi güzelleştirmesini bekliyorum" yazdı. Mutlu, mesajı almıştır herhalde!



TORUNUNA DOYAMIYOR!

Cem Hakko ile eski eşi Bettina Machler, kızları Pia Hakko Yeşil sayesinde ilk kez torun sahibi olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Çiçeği burnunda dede ve anneannenin torunu Lily June dün bir yaşını doldurdu. Cem Bey'i bilmiyorum ama Bettina Hanım için son bir yıldır dünya Lily June'un etrafında dönüyor!







Yakın çevresine "Torun sevgisi bambaşkaymış" dediğini duyduğum Bettina Hanım, her fırsatta soluğu torununun yanında alıyor. Bettina Hanım, önceki gün yine Lily June'ın yanındaydı. Onu eğlendirmek için yapmadığını bırakmadı, birlikte saatlerce oynadılar. O anlar, fotoğraf karelerine de işte böyle yansıdı.



YENİ ESERLERİNİ BODRUM'A GÖTÜRÜYOR

İstanbul'un elitleri, neredeyse tüm yazı Bodrum'da geçirdiği için, sanat da onların peşinden Bodrum'a taşınıyor. Geçen yıl Bodrum'da pek çok otel, sergilere ev sahipliği yapmıştı. Önceki gün, İstanbul'da yaşayan Dominikli ressam Laura Margarita ile karşılaştım.







Ondan öğrendim ki, bu yaz sanat otellerine yenileri eklenmiş; neredeyse her otelde sergi açılacağını söyledi. Margarita da, yeni koleksiyona ait 10 eserini, Torba'daki beş yıldızlı bir otelde sergileyecekmiş. Laura'nın eserleri, otelde bu ayın ortasında açılacak olan karma sergide yer alacakmış. Görünen o ki, bu yaz yolu Bodrum'a düşenler, deniz ve güneşin yanı sıra sanata da doyacak.