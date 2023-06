Ünlü oyuncu Eda Ece'nin başrolünde olduğu dizi, beş yılın ardından önceki gün yayınlanan final bölümüyle sona erdi. 21 Haziran'da basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evlenmeye hazırlanan Ece'nin, yeni projesi var mı diye araştırınca ilginç bir bilgi edindim.







Ece, mesleğini bırakıyormuş! Hemen "müstakbel eşi çalışmasını istemiyor" gibi bir düşünceye kapılmayın. Ece, mesleğini bırakmaya kendisi karar vermiş. Çünkü anne olmak istiyormuş.







20 Haziran'da 32 yaşını dolduracak olan ünlü oyuncu, evlenir evlenmez çocuk yapmayı planlıyormuş. O yüzden de gelen her projeyi geri çevirmiş. Bu arada mesleğini bırakıyor dedim ama aslında bir süreliğine... Çünkü anne olup çocuğunu 1 yaşına getirince, tekrar ekranlara dönmek niyetindeymiş. Evliliğini hemen bir çocukla taçlandırmak isteyen Eda Ece'ye, Allah gönlüne göre verir inşallah.



HAYRANLARINI GİYDİRECEK

Türkiye'de, ünlüler ile moda markası iş birliklerinin öncülerinden olan Tuba Ünsal, yıllar sonra yeni bir işbirliğine imza attı. Aslında ilk işbirliği yaptığı marka ile yeniden bir araya geldi.







Ünlü oyuncunun, Türkiye'nin ünlü giyim markalarından biriyle hazırladığı ilkbaharyaz koleksiyonu önceki gün görücüye çıktı. Tuba Ünsal'ın, Gülden Yılmaz ile birlikte ev sahipliği yaptığı tanıtım davetine, sanatçı, sosyete ve moda dünyasından ünlü isimler katıldı. Bu arada davetliler, Tuba Ünsal'ın kendisini yansıttığını söylediği tasarımlarını çok beğendi.



EVLER AYRI SANDIK AYNI!

Çoğu boşanan çiftin birbirinin gözünü oymaya çalıştığı günümüzde, 23 yıllık evliliklerini 13 Mart'ta tek celsede bitiren Metin Şen ile Aslı Gümüşel'e helal olsun. Boşanırken söyledikleri gibi dost kalmayı başardılar. Bu arada pazar günü oy kullanmaya birlikte gitmeleri, birilerinin kafasını karıştırmış! Ex eşlerin halen aynı evde yaşadıklarını yazmış ama yanlış! Doğrusunu yine benden öğrenin...







Metin Şen, yaklaşık iki aydır, Acarkent'te kiralayıp sonra kendisine göre dekore ettirdiği evde yaşıyor. Ex eşi ile aynı sandıkta oy kullanmalarının nedeni ise, Metin Bey'in seçmen kaydının halen eski adresinde olması...



MARKAYA ÖZEL HERKÜL TASARLADI

Çağdaş sanatın en popüler isimlerinden olan ve Herkül'ü yorumladığı heykelleriyle uluslararası alanda da adından söz ettiren Emre Yusufi, dünyanın en ünlü spor giyim ve eşya markalarından biriyle iş birliği yaptı.







Yusufi, bu kez o markaya özel bir Herkül heykeli tasarladı. Yusufi'nin 'Hercules Forum' adını verdiği heykeli, markanın Cadde mağazasının önünde sergilenmeye başladı. Önceki gün karşılaştığım Emre Yusufi, "Benim için bir markaya sanatımla dokunabilmek çok kıymetli. Hele bu marka, alanının en iyisi olduğunda çok daha büyük bir keyif" dedi. Umarım hep böyle keyifli işler yapar.