Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in, pazar günü doğum günüydü. 37. yaşını dolduran ünlü oyuncu, evinin bahçesinde bir doğum günü partisi organize etti. Ancak bu kutlama kendisinden çok oğlu Karan içindi.







2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile evlenen ve 2019'da Karan'ı kucağına alan Evcen, oğluyla birlikte doğum gününü kutladı. Aslında Karan'ın doğum günü 15 Nisan'dı ama o zaman bir parti yapamamışlar.







O yüzden Evcen, kendi doğum gününde Karan'ın arkadaşlarını da evinin bahçesinde topladı ve çifte kutlama yaptılar. Bu arada partinin davetiyesini de Evcen'in tasarladığını öğrendim. Batman konseptli davetiye çok güzel olmuş, bu yeteneği nereden geliyor acaba...



AÇILIŞ DAVETİ 20 HAZİRAN'DA

Eczacıbaşı Ailesi'nin Türkiye'ye kazandırdığı ilk modern sanat müzemiz İstanbul Modern, eski adresindeki yeni binasında 4 Mayıs'ta ziyaretçilerini ağırlamaya başlamıştı. Oya Eczacıbaşı, yaşanan deprem felaketi nedeniyle o dönem açılış için bir tören düzenlemek istememişti.







Duydum ki, İstanbul'un elitleri tatile göçmeden açılış davetini yapmak istemiş. Centre Pompidou, Whitney Müzesi, Centro Botín gibi dünyadaki pek çok müzeyi tasarlayan Pritzker ödüllü dünyaca ünlü İtalyan mimar Renzo Piano imzasını taşıyan müzenin 20 Haziran'daki açılış davetinin çok görkemli geçeceğine eminim.



MESSİ İLE TESELLİ BULDU!

Online bir yemek sipariş sitesinin satışından kazandığı 589 milyon doları zevkleri için harcayan Nevzat Aydın, Paris'teydi. Dünyanın önemli futbol maçlarını kaçırmayan Aydın, bu kez şampiyonluğu önceki hafta ilan eden Paris Saint-Germain'in (PSG) son maçını izlemeye gitti.







Ancak FIFA Dünya Kupası için gittiği Katar'da da yüzü gülmeyen, formasını giyip maçına gittiği takımların mağlup oluşunu izleyen Aydın, PSG'ye de şans getirmedi! PSG de, sahasında Clermont'a 3-2 yenildi. Aydın'ın tek tesellisi, maç sonunda Messi ile Trabzonspor formasıyla fotoğraf çektirmek oldu.



ŞAMPİYONLUĞU REKORLA KUTLADI

İş insanı Erdinç Acar, fanatik Galatasaraylı... Bir önceki dönem, Galatasaray Gayrimenkul A.Ş'de yönetim kurulu üyeliği de yapan Acar, takımının 23. şampiyonluğunu rekorla kutladı.







Acar, pazar akşamı Fenerbahçe'yi yenerek, görkemli bir törenle kupasını alan Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için dev bir bayrak hazırlattı. Eni 12 metre, boyu 110 metre olan dev bayrağı, sahibi olduğu rezidansa astı. Rezidansın tamamını kaplayan bayrak, şimdiye kadar yapılmış en büyük GS bayrağı rekorunu kırdı. Ben de Galatasaraylı olarak tüm Galatasaraylıları kutluyorum.