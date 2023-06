TRT'de yayınlanmaya başladığı 1993 yılından itibaren adeta hepimizin resim öğretmeni olan kıvırcık saçlı ressamın hayatı film oldu. Yarım saatte yaptığı doğa resimleriyle tanınan Amerikalı ressam ve TV ikonu Bob Ross'u,







Hollywood yıldızı Owen Wilson'ın canlandırdığı 'Paint' (Resim) adlı film geçen ay Amerika'da vizyona girdi. Ben size, yakında Türk sinema izleyicisiyle buluşacak olan filmin afişinden söz etmek istiyorum.







Çünkü filmin afişinde bir Türk'ün imzası var. 2004 yılından beri Amerika'da yaşayan ve afiş ve poster fotoğrafçısı olarak Hollywood'da bir isim yapmayı başaran Ali Gökay Sarıöz, 'Paint' filmimin afişine de adını yazdırdı.







Sarıöz, Owen Wilson ile çekimlerinin çok uzun sürdüğünü ama çok keyifli geçtiğini söylerken, ortaya çıkan afişin herkes tarafından çok beğenildiğini de belirtti. Şimdiye kadar 'Fifty Shades of Grey, 'King of Staten Island', Uncut Gems', 'Phantom Thread' gibi ünlü Hollywood filmlerinin afiş fotoğraflarını çeken ve fragmanlarını hazırlayan Sarıöz, 'Paint' ile kariyerine bir çentik daha attı. Yolu hep açık olur inşallah.



SANATÇI BULUŞMASI ATÖLYE İLE BİTTİ



Önceki ay bir holdingin yönetim kurulu üyeliğine seçilen Melisa Sabancı Tapan, 2019'da kurduğu sanat platformu Gate 27 ile yakından ilgilenmeye devam ediyor. Yerli ve uluslararası sanatçıların üretimlerine destek olan platform,







iki ay boyunca doğa ve insan birlikteliğine yeni bir bakış açısı getiren, biyosanat alanında çalışmalar yapan sanatçı Esin Aykanat Avcı'yı konuk etti. Finalde, Melisa Sabancı Tapan, Burak Mert Çiloğlugil ve Beral Madra'nın da yer aldığı bir sohbet ve açık atölye deneyimi gerçekleşti. Etkinliğe sanat tutkunu pek çok isim katıldı.



YALIDA BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ



Beş yıldır flört ettiği basketbolcu nişanlısı Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da vuslata ermeye hazırlanan Eda Ece'nin düğün hazırlıkları sürüyor. Nikah defterine imza attıktan sonra bir süre oyunculuğu bırakıp anne olmak isteyen güzel oyuncuya yakın bir arkadaşının bu akşam bekarlığa veda partisi düzenleyeceğini öğrendim.







Kandilli'deki bir yalıda gerçekleşecek bekarlığa veda partisine, Eda Ece'nin yakın kız arkadaşları davetli. Bu arada Ece, rol aldığı dizinin bitmesi üzerine, uzun süredir kullandığı sarı saçlarını değiştirip doğal rengine dönmüş; iyi de olmuş. Doğal hali çok daha güzelmiş.



GÜZEL BULUŞMA!



Konu sağlıklı yaşam ve güzellik olunca İstanbul'un elitlerini durdurabilene aşk olsun! Her nerede olursa olsun koşturup gidiyorlar. Türkiye'nin ilk erkeklere özel bakım ve güzellik merkezinin sahibi Didem Özkan, 10 yılın ardından hemcinslerine de hizmet vermek istemiş.







Özkan, Etiler'de açtığı yeni adresinde önceki gün bir davet verdi. Aralarında Burcu Esmersoy, Pelin Karahan, Gülcan Arslan, Biricik Suden'in de olduğu pek çok isim, merkezin bahçesindeki davetteydi. Hepsi can kulağıyla uzmanlardan bilgi almayı da ihmal etmedi.



BENZEMEYE DEVAM!



Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ceylan, her seferinde bambaşka biri olarak hayranlarının karşısına çıkıyor! Yaptığı imaj değişiklikleriyle de hayranlarının tanımakta zorlandığı Ceylan, yeni klibi için yine bambaşka biri olmuş!









Daha önce Gülşen ve Elçin Sangu'ya benzetilen ünlü şarkıcı, bu kez tercihini dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Katy Perry'den yana kullanmış! Her seferinde ünlü isimleri taklit ettiği imaj çalışmaları yapan Ceylan, ya burnunun dikine gidiyor, ya da birileri Ceylan'ı çok yanlış yönlendiriyor. Lütfen birisi Ceylan'a söylesin, imaj çalışması böyle bir şey değil!!!



ŞIKLIK AYAKLAR ALTINDA KALMIŞ!



Sağlıklı beslenme ve spor konularına epey mesai harcayan, son zamanlarda stiline yaptığı güncellemeyle de dikkatimi çeken Buse Terim Bahçekapılı, bu kez şaşırttı! Buse Hanım, katıldığı bir davette giydiği bol pantolonunu çok şık bordo rugan bir ceket ile tamamlamış.







Aslında ayakkabı seçimine kadar her şey çok şık gitmiş. Ancak ayakkabı maalesef tüm görünümü bozmuş. Evet, platform topuk ayakkabılar sezonun modası ancak bu spor görünüme hiç uymamış. Son dönemdeki stiliyle kendisini bulduğunu düşündüğüm Buse Hanım, nasıl böyle bir hata yapmış anlamadım. Bu arada spor ayakkabı kesinlikle daha iyi durabilirdi.



TREND RADARI







Bu yazın çok amaçlı aksesuarı hiç şüphesiz fularlar olacak. Canlı renk ve desenlerle yazın enerjisini yansıtacak olan fularlar bazen çanta sapında bazen boyunda bazen de saçlarda karşımıza çıkacak.









■ 2023 yazı, canlı renklerin sezonu olacak diyebiliriz. Özellikle ayakkabı ve çantalarda, cesur renkler fazlasıyla rol çalıyor.