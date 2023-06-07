Cumartesi günü futbol dünyasının ve futbol tutkunlarının gözü kulağı İstanbul'da olacak. Çünkü merakla beklenen Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'da oynanacak. Tabii dünyaca yıldızlar da Manchester City ile İnter arasında oynanacak final için İstanbul'a gelecek. Ama bir taşla iki kuş vurmak isteyen ünlüler olduğunu da öğrendim. Formula 1'in efsane pilotları David Coulthard ve Mart Webber, sadece İstanbul'un güzelliğini yaşamakla yetinmeyip Güney sahillerimizin keyfini de çıkarmak istemiş.







Pazartesi günü Göcek'e gelen Coulthard ile Webber, dün Fethiye'de çok güzel bir koyda yer alan ve son birkaç yıldır popüler olan beach, restoran ve 14 odadan oluşan mekanda denizimizin ve güneşimizin keyfini çıkarmış.







Hafta sonuna kadar koyları gezecek olan ünlü pilotlar, sonra da İstanbul'a geçip Olimpiyat Stadı'ndaki maçı izleyecek. Bu arada aynı zamanda yakın arkadaş olan Coulthard ile Webber'in, bu mekana gelmesine sosyeteden Uğur Güven'in vesile olduğunu öğrendim. Nereden tanışıyorlar bilmiyorum ama dünyaca ünlü isimlere sahillerimizin güzelliklerini gösterdiği için Güven'e koca bir alkış...



BODRUM'DA AŞKA GELDİLER

Süreyya Yalçın, eşi Ozan Baran'la Bodrum sezonunu açtı. Kendi kullandığı tekneyle koyları gezen Yalçın, eşiyle öpüşürken çekilen karesini de paylaştı.







Geçen ay, babası Faruk Yalçın'ın bıraktığı 4 milyar dolarlık servetten pay alabilmek için kardeşleri ile yıllardır davalık olan Yalçın'ın eski avukatı Kamil Yıldırım Yücel'in kendisine 720 bin Euro'luk alacağının tahsili için İcra Dairesi'ne başvurduğunu yazmıştım. Tatilde icra işleri ile uğraşmazlar umarım...



FARAH İLE ÇOK MUTLULAR

Bir holdingin yönetim kurulu üyesi Ediz Elhadef ile evlenen, dünyaca ünlü bir gelinlik markasının veliahdı olan İspanyol gelinimiz Gabriella Palatchi Elhadef'in anne olduğunu müjdelemiştim. Elhadef çiftinin, Farah adlı kızları, 40'ı çıkmadan sokağa çıkmaya başlamış.







Gabriella Hanım, annesiyle kızını, Madrid sokaklarında gezmeye çıkarmış. Farah bazen annesinin, bazen de anneannesinin kucağında sokakları turlamış. Ediz-Gabriella Palatchi Elhadef'in 2021'de Madrid'e göçtüğünü ve orada yaşadığını hatırlatayım. Farah, önümüzdeki ay da Türkiye'de tatil yapacakmış.