Türkiye'den dünyaya yaydığı Global Wellness Day ile adından sıkça söz ettiren, sosyetenin de ünlü isimlerinden olan iş insanı Belgin Aksoy bu aralar mutluluktan havalara uçuyor! Kurucusu olduğu 'İyi Yaşam Günü'nün 10 Haziran'da, 12. yılını kutlayacak olması mutluluğunun bir nedeni tabii ki...







Ama yaklaşık 5 yıldır süren aşk sessizliğini bozması, en önemlisi! Evet, yanlış okumadınız... Ocak 2017'de herkese sürpriz yaparak evlendiği bale sanatçısı Murat Erkin'den 21 ay sonra boşanan Belgin Aksoy, yeni bir aşka yelken açtı.







Üstelik bunca yıl sonra yine bir sanatçıya gönül verdi; opera ve tiyatro sanatçısı Göktuğ Alpaşar... Belgin Hanım, Gümüş ve Aliye dizileriyle ekrana da çıkan Göktuğ Alpaşar ile yaklaşık bir aydır flört ediyormuş. Belgin Hanım'ın bir sanatçıyla çok kısa süren başarısız bir evlilik yapmasına rağmen bunca yıl sonra yine bir sanatçıya gönül vermesine şaşırdım. Umarım bu kez sosyete-sanatçı aşkı uzun sürer ve Belgin Aksoy'un mutluluğu daim olur.



LONDRA'DA ANLAMLI SOFRA

Londra'daki bir etkinlik alanı, 12 Haziran'da Türk gastronomisi için önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Ünlü şef Mehmet Gürs ve hayat arkadaşı olan yemek yazarı Cemre Torun önderliğinde, deprem bölgesinin mutfak kültürü 'Gıdanın Beşiği' etkinliğiyle tanıtılacak.







Türkiye'den ve dünyanın farklı yerlerinden gelen şefler, deprem bölgesinin malzeme ve tarifleriyle yemekler hazırlayacak ve dev bir sofra kuracak. Biletleri 150 Pound'a satılan etkinlikten elde edilen gelir, deprem bölgesindeki kadın kooperatiflerine gidecek..



HAYIRLI EVLAT!

Özellikle Antep yöresinin lezzetlerini 111 yıldır tutkunlarıyla buluşturan ünlü bir restoran zincirinin üçüncü kuşak temsilcisi Nuri Develi'den babası Arif Develi'ye saygı duruşu! Nuri Bey, babasının ilham veren hayatını anlatan bir belgesel hazırlattı.







'Arif Olmak' adlı belgeselin galası yapıldı. Ama ne gala! Nuri Develi ev sahipliğinde gerçekleşen görkemli galaya iş, cemiyet, sanat ve gastronomi dünyasından birçok ünlü katıldı. Şimdiye kadar o salonda birçok etkinliğe katıldım ama böylesini görmedim.







Yaklaşık 3 bin kişi vardı. Bir evlat babasına sevgisini ve saygısını göstermek için bundan daha güzel bir şey yapamaz; helal olsun.