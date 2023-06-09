Sosyetenin gözde bekarı Yasemin Taciroğlu ile iş insanı Ahmet Uras'ın sürpriz aşklarını da, evlenmeye karar verdiklerini de ilk bu köşede okumuştunuz. Aylar önce düğün tarihlerini 14 Temmuz olarak belirleyen aşıkların bu tarihi değiştirdiğini öğrendim! Yanlış anlaşılmasın, tatsız bir durum yok. Yasemin Hanım, birlikte çalıştığı modacı annesi Nedret Taciroğlu ile çok fazla gelinlik siparişi aldıkları için "önce iş" deyip düğünü ertelemiş.







Bu yoğun dönemde annesini yalnız bırakmak istemeyen Yasemin Hanım, aldıkları siparişleri teslim ettikten sonra kendi gelinliğini giyecekmiş. O yüzden düğün tarihlerini 18 Ağustos'a almışlar. Boğaz'da ünlü bir otelde evlenecek olan müstakbel gelin-damat, hoş bir video ile yeni düğün tarihlerini bildirdi. Simay Kamer'le 2016'da evlenip 2020'de boşanan Uras ile şimdiye kadar evlilikten uzak duran Taciroğlu umarım ömür boyu aynı yastığa baş koyar.



OĞLUNUN ADI LEO OLACAK

Geçen yaz evlenen Cem Hakko'nun oğlu Can Hakko ile eşi Deniz Hakko'nun çocuk için ellerini çabuk tuttuklarını ilk bu köşede okumuştunuz. Hakko Ailesi'ne bir erkek veliaht getirecek olan ve artık doğum için gün sayan Deniz Hanım için, önceki gün yakın arkadaşı Yasemin Hekimoğlu sürpriz bir baby shower partisi düzenledi.







Kayınvalidesi Bettina Machler ile pek çok yakın dostunu karşısında gören Deniz Hanım, bu sürprize bayıldı. Bu arada partideki süslemelerden Hakko çiftinin oğullarına Leo adını vereceğini öğrendim. Umarım Deniz Hanım da, oğulları Leo da sağlıkla kurtulur.



AZ ZAMANDA ÇOK İŞ YAPTILAR

Girişimci çift Immanuel Özyürek ve eşi Anna Özyürek'in 4 yıl önce kurdukları dış mekan mobilyaları üreten marka, büyük yol aldı. İstanbul'daki tesislerinde, el sanatlarının geleneksel yöntemleriyle evrensel tasarımlara sahip mobilyalar üreten çift, global marka lansmanı düzenledi.







Londra, Hamburg ve Cannes'da mağaza açmaya hazırlanan çift, İstanbul'daki ilk showroom'larında düzenledikleri davette, İstanbul sosyetesinin yanı sıra yurtdışından birçok mimar ve tasarımcı da ağırladı. Avrupa ve ABD'ye ihracat yapan ve oralarda mağaza açmaya hazırlanan çiftin yolları açık olsun.



BİRİNCİ YAŞA MİNİK PARTİ

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut'un kızı Nida Hanım, 2017 yılında Ankaralı iş insanı Arda Bozkurt ile evlenmiş, 2020'da kızı Ala'yı kucağına alarak annesine ilk torun sevincini yaşatmıştı.







Mücevher tasarımcısı olan Nida Hanım, geçen yıl da kızı Mana'yı dünyaya getirmişti. Mana, önceki gün birinci yaşını doldurdu. Nida Hanım ve eşi Arda Bey, evlerinin bahçesinde Mana için minik bir parti düzenledi. Bahçeyi pembe ve mor renkli balonlarla ve minikler için şık bir masayla süsleyen çift, yakın dostları ve onların çocuklarıyla birlikte Mana'nın yeni yaşını kutladı