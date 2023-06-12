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BÜLENT CANKURT
12 Haziran 2023, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Boğaz’da futbol ve eğlence

Şampiyonlar Ligi kupası, cumartesi günü İstanbul'da sahibini buldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ile Inter arasında oynanan final maçını 70 bin kişi statta izlerken, şehirde özel maç izleme etkinlikleri de gerçekleşti.



Onlardan en dikkat çekeni ise, GQ dergisinin 'The Game Night' adlı etkinliği oldu. GQ'nun Halas Yatı'nda, ünlü saat markası Vanguart'un sponsorluğunda düzenlediği etkinliğe, sanat ve sosyete camiasından birçok ünlü isim katıldı.



Yatın Boğaz'a açılmasıyla birlikte konuklar önce kurulan dev ekrandan maçı izledi. Kupa sahibini bulduktan sonra da parti başladı. DJ OBI ve DJ Magnum'un setin başına geçtiği parti sabaha kadar sürdü.

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