Neslişah Düzyatan ve Aslışah Demirağ kardeşler, babaları Ender Alkoçlar ve dedeleri Selim Soydan'ın Babalar Günü'nü erken kutladı. Kardeşlerin organize ettiği yemeğe, eşleri Engin Altan Düzyatan ve Kaan Demirağ, anneleri Gülşah Alkoçlar ve anneanneleri Hülya Koçyiğit de katıldı.







Erken Babalar Günü yemeğinde bir 'baba' daha vardı ki, şaşırdım; Kaan Demirağ'ın babası Hakan Demirağ. Çünkü Hakan Bey, ne kız istemeye, ne nişana, ne de düğüne katılmıştı.







O dönem sosyete kulisleri, Hakan Demirağ'ın bu evliliği istemediği dedikodularıyla çalkalanmıştı! Hatta Aslışah Hanım'ı ailesinden, Kaan Demirağ'ın babası değil, atının seyisinin istediği iddia edilmişti! Demek ki aradaki buzlar erimiş, umarım tatları bir daha kaçmaz.



ADLİYEDEN DÖNMÜŞLER!

2020'de başlayan, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerini, geçen yıl 27 Ağustos'ta resmiyete döken Petek Ertüre-Serdar Oal çifti ile ilgili önceki ay tatsız bir haber vermiştim. Evlerini ayıran çift, anlaşmalı boşanmak üzere mahkemeye başvurmuştu.







Ancak önceki gün çifti, Petek Hanım'ın Ali Ağaoğlu'ndan olan oğlu Ege ile yemekte görünce şaşırdım! Boşanmalarına rağmen medenice görüştüklerini sandım ama değilmiş. Meğer adliyeye verdikleri boşanma dilekçesini geri çekmişler ve evliliklerine bir şans daha tanımak istemişler. Bence çok da iyi etmişler; çünkü yuva kurmak zor.



SIFIR BEDEN SÜREYYA NİSPET YAPIYOR!

Her yaz yaptığı gibi, eşi Ozan Baran ile geçen hafta Bodrum sezonunu açan Süreyya Yalçın'ın aşırı zayıflığını herkes diline dolamış durumda. Hastalıklı gibi görünen halinden memnun olduğunu söyleyen Süreyya Yalçın, "Doktor kontrolünde zayıfladım. 4 yıldır tartılmadım. Kilomu bilmiyorum ama sıfır bedenim" diyor.







Bu arada aşırı zayıflığına laf söyleyenlere nispet yaparcasına sürekli yemek videoları paylaşıyor. Bodrum Türkbükü'nün en eskilerinden Cemal Yarar'ın işlettiği otelin mutfağına girip kendisine koca bir tabak mantı ve onlarca midye dolma alıp sonra da afiyetle yiyen Süreyya Yalçın'ın bu yedikleri nereye gidiyor bilmiyorum!



ANNELİĞİNİ İHMAL ETMİYOR

Sabancı Ailesi'nin gelini Pınar Sabancı, "Çocuk da yaparım kariyer de" diyen kadınların en iyi örneklerinden biri bence. Üç çocuk büyütürken Oxford Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde yüksek lisans yapan Pınar Hanım, kariyeriyle olduğu kadar anneliğiyle de parmakla gösteriliyor.







Anneliğini ikinci plana atmayan Pınar Hanım'ı Bebek'te gördüm. İlhan Sabancı'nın eşi olan Pınar Hanım, oğlu Yalçın, kızları Arya ve Lia'yı parka götürüyordu. Çocuklarını alıp tekneleriyle, Anadolu yakasındaki yalılarından Bebek'e getiren Pınar Hanım, bakıcılarına rağmen çocuklarının her şeyiyle ilgileniyordu. Vallahi bravo...