Şen Ailesi'nin vatan hasreti, cuma günü sona erdi! 2016'dan beri oğulları Can ile birlikte ABD'de Los Angeles'ta yaşayan Begüm- Adnan Şen çifti, üç yılın ardından Türkiye'ye geldi.







En son Haziran 2020'de Türkiye'ye gelen, İstanbul'da dostlarıyla hasret giderip Bodrum'da tatil yapan Şen çifti, ne olduysa o tarihten beri bir daha gelmemişti. O yüzden İstanbul sosyetesinde dedikodular alıp başını yürümüştü. Kimileri "Gelemiyorlar!" derken kimileri de "Gelmek istemiyorlar" diyordu.







Artık gelememe ya da gelmeme nedenleri her ne ise ortadan kalkmış ki, Şen Ailesi, cuma günü vatana ayak bastı. Yol yorgunluğunu atan çiftten Begüm Şen, cumartesi günü yakın birkaç arkadaşı ile hasret giderdi. Pazar günü de Adnan Şen eşini ve oğlunu alıp babası Ali Şen'in elini öpmek için Bodrum'a uçtu. Bu arada Şen çifti, Türkiye'ye geldiğine göre dedikodular da sona erer artık.



LARA'NIN İLK PARTİSİ

Flört etmeye başladıklarını da, izdivaçlarını da, kız bebek beklediklerini de ilk bu köşeden öğrendiğiniz Murat-Nazlı Çarmıklı Gezer çifti, geçen yıl 2 Haziran'da kızları Lara'yı kucaklarına almıştı.







4 Haziran'da evliliklerinin 2. yıldönümünü kutlayan çift, hafta sonunda da kızları Lara'nın birinci yaşını kutladı. Doğum günü partisinin adresi, düğünlerinin de olduğu, Nazlı Hanım'ın anne-babası Banu-Hakan Çarmıklı çiftinin Beylerbeyi'ndeki yalısının bahçesiydi. Ailelerin yanı sıra yakın dostlarının da katıldığı partiyle birinci yaşını dolduran Lara'ya nice yaşlar diliyorum.



LILY JUNE AİLEYİ BULUŞTURDU

Cem Hakko'yu dede, eski eşi Bettina Machler'i de anneanne yapan Lily June, 1 Haziran'da bir yaşını doldurdu. Lily June'un anne-babası Pia Hakko-Kerim Yeşil çifti, kızları için hafta sonunda evlerinde doğum günü parti düzenledi.







Dedesi Cem Bey ve anneannesi Bettina Hanım'ın yanı sıra dayısı Can Hakko da Lily June'u, ilk doğum gününde yalnız bırakmadı. Partide benim dikkatimi çeken, Cem Bey ile Bettina Hanım'ın, torunlarını birlikte oynatması oldu. Bu arada Lily June'un pastasının çok sağlıklı olduğunu öğrendim! Bettina Hanım, torunu için bitki bazlı, şekersiz ve glutensiz bir pasta yaptırmış.



BODRUM'DA SANAT ZİRVE YAPACAK

İstanbul'un elitleri neredeyse tüm yazı Bodrum'da geçirdiği için, sanatın da onların peşinden Bodrum'a taşındığını, bu yaz neredeyse her otelde sergiler açılacağını yazmıştım geçenlerde. İşte size harika bir sergi haberi.







Tüm dünyada ses getiren sergilere ev sahipliği yapan Fransa merkezli bir galeri, bu yaz Bodrum'daki sanat etkinliklerini zirveye taşıyacak. Galeri, bir otel işbirliğiyle 1 Temmuz'da 'French Delights' sergisini sanatseverlerle buluşturacak. Küratörlüğünü Selcan Atılgan'ın üstleneceği sergide 11 sanatçının 17 eseri yer alacak. Yolu Bodrum'a düşecekler bence bu sergiyi kaçırmasın.