Avrupa'nın ilk lüks treni olan ve 1883'de başladığı Paris-İstanbul seferleriyle efsane haline gelen Orient Express'in Selin Habbab ve arkadaşları için özel sefere çıktığını öğrendim. 1977 yılında sona eren seferler, geçtiğimiz yıllarda tekrar başlasa da yılda sadece bir sefer yapan Orient Express, boş halde İstanbul'a gelmiş ve önceki gün de sosyetenin ünlü isimlerinden Selin Habbab ve yurtdışından 34 arkadaşını alarak Paris'e doğru yola çıkmış.









Bu seferin detaylarını da öğrendim. Meğer Selin Habbab ve Avrupa sosyetesinden yakın dostları, trenin ağustos ayında yapacağı yıllık rutin seferini beklemek istememiş. Treni işleten şirketi arayıp kendileri için özel sefer yapmalarını teklif etmişler, şirket de kabul etmiş. İstanbul'dan 35 yolcusunu alan tren, kendi seferiyle aynı rotada ve aynı sürede (5 gece 6 gün) Paris'e varacakmış. Bu arada Selin Habbab'ın, çok istediği Orient Express'in 25-30 Ağustos'taki rutin seferi için 17 bin 500 Euro'ya bilet aldığını yazmıştım. Demek ki, hem iki ay sabredememiş hem de yakın arkadaşlarıyla bu turu gerçekleştirmek istemiş.



ROMANINI HEDİYE ETTİ

İş ve cemiyet hayatının sevilen siması Ahu Aysal, hem çok geziyor hem de çok okuyor. Onun bu özelliğini bilen yazar M. Celal Ersoy, ilk yazdığı romanını imzalayıp ona hediye etmek istemiş. Aysal ile Ersoy, önceki gün buluştu.







Ersoy, 'Çalmak Ne Kadar Kolay dedi Dimitri' adlı romanını Aysal için imzaladı. Aysal, "Seyahatlerde en büyük hobim kitap okumak olduğu için bu romanı seve seve okuyacağım" diyerek Ersoy'a teşekkür etti. Merak edenler için söyleyeyim; Ersoy'un romanı, Dimitri'nin 1870'li yılların İzmir'inde başlayan hikâyesini anlatıyor.



GÖZÜ HEP DIŞARIDA!

Geçen ay Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile evlenip muradına eren Şeyma Subaşı, düğün arifesinde şimşekleri üzerine çekmişti. Deprem felaketindeki duyarsızlığı nedeniyle 400 bin kişinin takibi bıraktığı







Şeyma'nın Doğu Afrika'da kasırgada evleri yıkılan iki dul anneye ev yaptırmak için girişimde bulunması takdir toplarken, depremzedelerimiz için duyarlı olmadığı için de eleştirilmişti. Şeyma'nın kendisi ve eşi Mohammed Alsaloussi'nin adına yaptırdığı evler bitmiş ve sahiplerine teslim edilmiş. Yardımsever Şeyma, belki depremzedeler için ev yaptırmıştır da haberimiz yoktur!



DEPREMZEDELER İÇİN BURS DEFİLESİ

Ne mutlu ki, depremzedelerimiz unutulmuyor, onlara destek için her kesimden çabalar devam ediyor. Önceki akşam da moda dünyasından destek geldi. Depremzede üniversite öğrencilerine 1.5 yıllık kesintisiz burs sağlamak için modacı Mehmet Köymen tarafından gala düzenlendi.







Galada, modacı çift Ferruh-Sibel Karakaşlı'nın kreasyonlarından oluşan defile gerçekleştirildi. Cemiyet hayatından birçok yardımseverin katıldığı gecenin geliri, Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı aracılığıyla eğitim bursu için harcanacak. Herkesin gönlüne sağlık.