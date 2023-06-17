Sosyetenin ünlü çifti Baran- Elif İnci Aras ile ilgili maalesef tatsız bir haberim var. Sosyetede mutluluklarıyla örnek gösterilen, lojistik şirketiyle tanınan bir holdingin patronu Baran Aras ile aynı holdingin yönetim kurulu başkan yardımcısı olan 12 yıllık eşi Elif İnci Aras boşanıyor. Evet, yanlış okumadınız; Elif İnci Aras, dün mahkemeye boşanma dilekçesini verdi bile...







Peki mutlulukları parmakla gösterilirken Aras çifti neden boşanıyor? Sebebini öğrenemedim ama Elif Hanım'ın bir anda boşanmak için mahkemeye başvurması benim aklıma 'üçüncü şahsı' getiriyor. Artık evliliği, ihanet mi yoksa başka bir sorun mu bitirdi bilmiyorum ama 9 yaşında bir oğulları da olan çift umarım en az hasarla boşanmayı başarır. Bu arada Aras çifti, iki yıl önce New York Manhattan'ın 'en havalı' adreslerinden 5'inci Cadde'deki Trump Tower'da, 2.5 milyon dolara ev alıp ABD eski başkanı Donald Trump ve eşi Melania'ye komşu olmuştu. Bakalım hangisi Trump çiftine komşu olmaya devam edecek.



USTA SANATÇININ BELGESELİ ÇEKİLİYOR

Yarım asır boyunca dünyanın çeşitli şehirlerinde izlediği duvarları sanat eserlerine entegre etmesiyle tanınan, Ocak 2013'te kaybettiğimiz Türk çağdaş sanatının usta ismi Burhan Doğançay'ın başarılı kariyeri belgesel oluyor.







Belgesel filmleri ve 'Kovan' adlı uzun metrajlı çalışmasıyla özellikle yurt dışında birçok ödül kazanan Eylem Kaftan'ın imzasını taşıyacak olan belgeselin adı 'Whispering Walls'... Uzun süredir bu belgeselin hayalini kuran Burhan Doğançay'ın eşi Angela Doğançay, yolu Eylem Kaftan ile kesişince projeye start vermiş. New York'ta başlayan belgeselin çekimleri İstanbul'da devam ediyormuş. Ortaya harika bir iş çıkacağına şüphem yok.



İKİNCİ HAYAT ONA BİR TORUN VERECEK

Ünlü iş insanı Fatih Kıral'ın, şirketinde çalışan bir işçisinin verdiği böbrekle hayata tutunduğunu ilk bu köşeden öğrenmiştiniz. Nisan ayında böbrek nakli olan ve adeta yeniden doğan Fatih Bey, ikinci hayatının en büyük mutluluğunu yaşamaya hazırlanıyor.







Oğuz Kıral, annesi Figen Hanım ve kardeşi Onur Bey gibi doku uyuşmazlığı yüzünden böbreğini veremediği babası Fatih Kıral'a bir torun verecek. 59 yaşındaki Fatih Bey ilk kez dede olacak. Oğuz Kıral'ın 2021'de evlendiği eşi İrem Hanım, yaklaşık beş aylık hamile. Fatih Bey'in ilk torununun cinsiyetini de öğrendim; erkek... İnşallah İrem Kıral ile oğlu sağlıkla kurtulur ve Fatih Kıral da dede olmanın keyfini sürer.



LEZZET, EĞLENCE VE SANAT BİR ARADA

Eğlence sektörünün başarılı işletmecisi Şeniz Bengüer, yıllar önce tası tarağı toplayıp Bodrum'a yerleşmişti. Yıllarca Bodrum'da popüler mekanlar işleten Bengüer, ardından da kendi mekanını açmıştı.







Ortakent Yahşi'de, 13 dönüm arazi üzerine kurulu olan, sanat, müzik ve yeme içme alanlarının iç içe geçtiği, doğa içinde lüksü sunma iddiasında olan mekan, önceki gün üçüncü sezon açılışını yaptı. Kaliteli müzik ve samimi bir konukseverlikle misafirlerini beklediklerini söyleyen Bengüer, mekanında ağabeyi Murat Bengüer'in resim sergisinin de yer aldığını ekledi.



ÜNLÜ MARKAYA TÜRK DOKUNUŞU

Dünyaca ünlü bir ses sistemleri markası, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de Türk tasarımcılarla birlikte bir proje gerçekleştirdi. Danimarkalı marka, ikonik tasarımlarından biri olan hoparlörünü tasarımcı Deniz Salaçin ve Erden Akan'ın dizaynlarıyla buluşturdu.







Bu iş birliğinden ortaya çıkan sanat eseri gibi tasarımlar, önceki gün bir davetle görücüye çıktı. Sanat ve teknolojinin harmanlandığı ve müzikle renklenen davete, cemiyet hayatından tanınmış birçok isim de katıldı.



UYDURAMAMIŞ!

Kendisi gibi oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile mutlu bir evliliği olan Cansu Tosun, hafta içi gündüz gerçekleşen bir etkinlikteydi. İç çamaşırı markası yaratarak modaya da el atan güzel oyuncu, katıldığı etkinlikte giydikleriyle stilinde rahat ve çabasız bir görünüm sergilemek istemiş.







Ancak seçimleri çok uyumsuz olmuş. Üstündeki transparan gömleği spor ve farklı durabilecek bir parçayken, drapeli etekle çok uyumsuz bir görünüm yaratmış. Minik topuklu ayakkabıları ise hiç bu tarza ait değil.



TREND RADARI

Mayolara bu yaz şeffaf pantolonlar ve etekler eşlik edecek. Kroşe tasarımların yanı sıra farklılık arayanlar şifon veya transparan kumaşlardan hazırlanan bu tarz modellere göz atabilir.







Yaz etkinliklerinde sade stilleri aksesuarlar hareketlendirecek. Bu aksesuarların başında da abartılı ve sallantılı küpeler geliyor.



