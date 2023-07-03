Süreyya Yalçın Baran, sonunda muradına erdi! 2008 yılında vefat eden babası Faruk Yalçın'ın bıraktığı 4 milyar dolarlık servetten payını alabilmek için yıllardır üvey kardeşleriyle davalık olan Süreyya Hanım'ın onlarla anlaşıp hakkına düşeni aldığını öğendim. Faruk Yalçın'ın mirası yasal olarak 20 eşit paya bölünmüş, Süreyya Hanım'ın da annesinin payıyla birlikte 8 pay alması için mahkemeden karar çıkmıştı.







Babasının ilk eşinden olan dört kardeşi bu karara itiraz etmişti. Süreyya Hanım, üvey kardeşleriyle hangi oranlarla anlaşma sağladı bilmiyorum ama mirasına Zürih'te kavuştu. Haziran başından beri Bodrum'da tatilde olan Süreyya Hanım, geçen hafta babasının servetinden hakkına düşen İsviçre bankasındaki parayı almak için Zürih'e gitti.







Bu arada tarifeli uçakla Bodrum'dan, İstanbul aktarmalı olarak Zürih'e uçtuğunu öğrendiğim Süreyya Hanım, dönüşte özel jetle Bodrum'a döndü. Artık parayı yanında getirdiği için güvenlik sebebiyle mi jet kiraladı yoksa mirasına kavuştuğu için kendini mi ödüllendirdi bilmiyorum!!!







BAYRAMDA AİLE SAADETİ

Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri olan Ender Mermerci, her yaz yaptığı gibi yine torun torba tüm ailesini Fethiye'deki lüks bir tatil köyünde topladı. Ender Hanım, New York'ta yaşayan kızı Yosun Reza, damadı Oliver ve çocukları Alegra, Alex ve Adrian, büyük kızı Tansa Ekşioğlu, eşi Cem Bey ve çocukları Pars ve Sinan, küçük kızı Derin Mermerci, çocukları Lal ve Mila ve sevgilisi Murat Aslan ile birlikte bayramı geçirdi. Bu arada Ender Hanım'ın hayat arkadaşı Herman van Alkamede de yanındaydı. Ender Hanım, sevdikleriyle güzel bir tatil geçirdi.







YENİ SEVGİLİSİYLE AİLE TATİLİNE ÇIKTI

2020 yazında flört etmeye başladığı oyuncu Merve Oflaz'dan eylül sonu ayrılan iş insanı Alan Hakko, bu yaz başı yeni bir aşka yelken açtı. Hakko, bu kez gönlünü, sosyal medya fenomeni olan Selin Yağcıoğlu'na kaptırdı. Kısa bir süre önce aşklarını ifşa eden sevgililer, bayram tatilini Fethiye'de birlikte geçirdi. Üstelik yanlarında, Alan Hakko'nun ablası ve eniştesi Romina-Niv Garih çifti de vardı. Birlikte tatile çıktıklarına göre Alan Bey, yeni sevgilisini aileye sokmuş bile. Umarım mutlulukları daim olur.