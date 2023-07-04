Sosyetenin ünlü çifti Baran-Elif İnci Aras ile ilgili tatsız bir haber vermiştim geçen ay. Elif İnci Aras, 12 yıllık eşi Baran Aras'tan boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. O zaman boşanmakta kararlı olduğunu söyleyen Elif Hanım'ın eşini affettiğini ve boşanma dilekçesini geri çektiğini öğrendim. Evliliklerini kurtarmalarına sevindim. Mutlulukları parmakla gösterilirken Elif Hanım'ın boşanmak için mahkemeye başvurması aklıma 'üçüncü şahsı' getirmişti.







Artık sebep neydi bilmiyorum ama bildiğim; Elif Hanım'ın evlilik sözleşmesi ile ikna olduğu. 18 maddeden oluştuğunu öğrendiğim sözleşmenin en çarpıcı maddesi ise, Baran Bey'in, Elif Hanım'ı aldatmayacağını kabul ve taahhüt etmesi. Aldattığı takdirde bütün mal varlığını, Elif Hanım'a devredeceği yazıyormuş sözleşmede. Bu maddeye göre 'üçüncü şahıs' tahminim doğru gibi gözükse de, umarım bundan sonra sorun yaşamazlar.



GÖNLÜNÜN YILDIZINI BULDU

İstanbul Michelin Rehberi'nde iki yıldız alan tek restoranın yaratıcısı Fatih Tutak, özel hayatında da mutluluğu yakaladı. Gönlünün sultanı tanıdık biri: Mina Dilber. 2017'de evlendiği, Serdar Bilgili'nin yeğeni Sinan Temo'dan geçen yaz boşanan







Mina Dilber ile Fatih Tutak ne zaman, nasıl tanıştı bilmiyorum ama çok mutlu olduklarını duyuyorum. Restoranıyla bu yıl açıklanan 'Dünyanın En İyi 100 Restoranı' listesine 66. sıradan girmeyi başaran Tutak'ı tebrik ediyorum. Mina Dilber, önceki hafta İspanya'da düzenlenen ödül töreninde sevgilisini yalnız bırakmadı.



ST.TROPEZ'DE ŞOV YAPACAK

Madonna ve Kate Winslet gibi dünyaca ünlü yıldızların gönüllü reklam yüzü olduğu mücevher markasının yaratıcısı Ece Şirin'e, Fransa'nın ünlü tatil beldesi St. Tropez'den özel bir davet geldi. Ece Şirin, St. Tropez'nin dünyaca ünlü beach'i Nikki Beach'te mücevherlerini tanıtacak.







6 Temmuz'da, Avrupa jet-set'inin müdavimi olduğu Nikki Beach'te bir Trunk Show ile tılsımlı mücevherlerini sergileyecek olan Ece Hanım, satış da yapacak. Dün nişanlısı Cemil Dinçmen ile St. Tropez'ye giden Ece Şirin'in çok heyecanlı olduğunu duydum.



FRANSIZLARDAN LOKUM GİBİ SERGİ!

Son birkaç yıldır sanat etkinlikleriyle de adından söz ettiren Bodrum, dünyaca ünlü sanat galerilerinin sergilerine de ev sahipliği yapıyor. Paris merkezli bir galeri, hafta sonu 'French Delights' adıyla bir sergi açtı.







Serginin açılış daveti, sanat ve sosyete dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getirdi. Ünlü Türk lokumlarına göndermede bulunulan ve küratörlüğünü Selcan Atılgan'ın üstlendiği sergide, 12 sanatçının 18 eseri yer alıyor. Ücretsiz gezilebilecek sergi, 3 Eylül'e kadar sürecek, aklınızda olsun.