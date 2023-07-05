Sosyetenin ünlü isimlerinden Baran-Elif İnci Aras çiftinin çok özel bir sözleşmeyle evliliklerini kurtardıklarını yazmıştım dün. Elif İnci Aras'ın, mahkemeye verdiği boşanma dilekçesini, eşi Baran Aras'ın "Aldatırsam bütün servetimi eşime vereceğim" diyerek bir sözleşme imzalamasıyla geri çektiği detayını da aktarmıştım. Dün sosyetede bütün gün bu haberim konuşuldu. Gündem yaratan bu sıra dışı 'evlilik sözleşmesi'nin diğer maddelerine de ulaştım. İşte o maddeler:







Baran Aras'a ait tüm hesaplar, Elif İnci Aras ile ortak hesaba çevrilecek.

Baran Aras, tek imza ile ancak 30.000 TL'ye kadar nakit çekebilecek, onun üzerindeki para çekmek isterse iki imza gerekecek. Elif İnci Aras için ise hiçbir sınırlama olmayacak.

Baran Aras ve Elif İnci Aras'a ait tüm maaş ve kira gelirleri ortak hesaba ödenecek.

Aile, kişisel, ev, araç ve tekne giderleri, bu ortak hesaptan Elif İnci Aras yönetiminde ödenecek.







Baran Aras, kredi kartı sayısını bire indirecek. Kart limiti dilediği kadar olabilir ancak nakit avans limiti 10.000 TL'yi geçmeyecek.

Aras Holding A.Ş şirketine ait hisselerin yüzde 35'i Elif İnci Aras'a devir ve temlik edilecek.

Baran Aras'ın kullandığı telefon hatları değişecek.

Baran Aras'ın tüm yurt dışı seyahatlerine, eşi Elif İnci Aras da eşlik edecek.

Baran Aras, sözleşmeyi ihlal ederse 6 ay boyunca kendisine hiçbir ödeme yapılmayacak.

İşbu sözleşme, evliliğin devamı süresince geçerli olacak.



YETENEĞİYLE ŞAŞIRTTI!

Uzman Psikolog Zeynep Selvili ile Gaziantep Basketbol'un ünlü oyuncusu Birkan Batuk, bir yıllık flörtün ardından geçen ay New York'ta evlenmişti. Bu ay da Urla'da düğün yemeği yapacak olan çift, önceki gün basketbol sahasındaydı.







Flört ettikleri dönemden bu yana Birkan'ın hiçbir maçını kaçırmayan Zeynep Hanım'ın sahadaki performansına şaştım kaldım. Basketbol yeteneğini, "Düz, ters her türlü basket atılır" başlığıyla sosyal medyada da paylaşan Zeynep Hanım inanılmaz basketler attı. Sırtı dönük yaptığı atışta bile potayı buldu. Anlaşılan Zeynep Hanım'ın bir basketbol geçmişi var, yoksa basketbolcu eşi olmakla yapılacak atışlar değil bunlar!



MARKASINI İLK DOSTLARINA GÖSTERDİ

Tasarımcılığa soyunan oyunculara bir yenisi daha eklendi. Ekranların sevilen yüzü Bestemsu Özdemir de moda markasını yarattı. İki yıldır üzerinde çalıştığı kendi adını taşıyan markasını hayata geçiren oyuncu, bu mutluluğunu ilk olarak evinde verdiği davette arkadaşlarıyla paylaştı.







Ece Sükan, Gülper Özdemir, Melis Birkan ve Eda-Ferhat Zamanpur, davette Özdemir'in yanında olan isimler arasındaydı. Davette, markasının ilk koleksiyonunu ve hikayesini dostlarıyla paylaşan Özdemir, aldığı güzel yorumlarla mutlu oldu.