Şeyma Subaşı, martta yeni bir kazanç kapısı bulduğunu düşünüp 2.9 milyon takipçisi olan Instagram hesabında, özel hayatını açacağını vadederek 'ücretli abonelik' başlatmıştı. Ancak bir türlü umduğu ilgiyi bulamamıştı! Hatta abone sayısının 5 binin altında kalmasına çok bozulan Şeyma, kampanya başlatmış; 5 bininci aboneye cep telefonu,







10 bininciye yur tiçi tatili ve 20 bininciye de yurt dışı tatili hediye edeceğini vadetmişti ama işe yaramadı! Bu arada Şeyma büyük bir hayal kırıklığı yaşasa da zam yapmalara da doyamıyor! Aylık 66.99 TL olan abonelik ücretini, kısa bir süre sonra 134.99 TL'ye çıkaran Şeyma, üçüncü zammı da yaptı! Artık Şeyma'nın özel hayatını takip edebilmek için aylık 222,99 TL ödemek gerekiyor! Abone sayısını arttırabilmek için kampanyalar düzenleyen ama yine de daha 5 bin aboneye bile ulaşamayan Şeyma'nın ha bire zam yapmasını anlayamıyorum. Neyse, vardır bir bildiği herhalde!!!



KAYINVALİDESİNİN REKLAM YÜZÜ!

Giyim zevkini işe dönüştüren ve yıllarca ünlü markalara koleksiyonlar hazırlayan Arzu Sabancı, üç yıl önce de kendi moda markasını yaratmıştı. Arzu Hanım'ın ürünlerinin reklamını en çok, önümüzdeki ay anne olmaya hazırlanan gelini Nazlı Sabancı yapıyor. Nazlı Hanım, önceki gün yine,







"Yazın en çok kullandığım çantam" diyerek kayınvalidesinin koleksiyonundan bir çantanın reklamını yaptı. Bu arada Arzu Hanım'ın gözbebeği olan Nazlı Sabancı'ya rakip gelecek gibi görünüyor! Çünkü Arzu Sabancı'nın ortanca oğlu Hakan'ın bir süredir flört ettiği oyuncu Hande Erçel ile evleneceği konuşuluyor.



ŞIKLIĞIYLA İLGİ ODAĞI OLDU

Köklü bir bankanın yönetim kurulu başkanı olan Suzan Sabancı Dinçer, Bodrum'da katıldığı bir düğünde, şıklığıyla bütün bakışları üzerine topladı. Suzan Hanım'ın şıklığında kimin imzası var diye merak edip araştırdım.







Suzan Hanım'ın kıyafeti, dünyaca ünlü modacı Naeem Khan'ın tasarımıymış. Bu arada eski First Lady Michelle Obama ve Ürdün Kraliçesi Noor gibi pek çok ünlü ismi de giydiren Khan ile Suzan Hanım'ın arkadaş olduklarını da öğrendim. Hatta Suzan Hanım'ın, modacılığının yanı sıra sanatçı kimliğiyle de tanınan Khan ile İstanbul'da sergi açma hazırlığında olduğu da kulağıma geldi.



'BEYAZ GECELER' BAŞLIYOR

İşletmeci Cüneyt Kurt, aynı zamanda da iyi bir DJ. Yazları, Bodrum'da işletmeciliğini yaptığı mekanlarda düzenlediği ve DJ setinin başına geçtiği 'White Nights' geceleri efsanedir. Kurt, sezonun White Nights organizasyonunu bu gece başlatıyor.







Bir lüks villa projesinin içinde yer alan mekanda bu geceden başlayarak her cuma Kurt çalacak tatilciler eğlenecek. Beyaz kıyafet konseptiyle renkli Bodrum gecelerine göndermede bulunan Kurt'a farklı DJ'ler eşlik edecek.