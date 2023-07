2014 yılında evlenen, 2019'da anne olan ve geçen yaz da ikinci bebeğini kucağına alan ünlü oyuncu Seda Bakan, uzun süredir işini ikinci plana atmış ve anneliğe odaklanmıştı. İlk çocuğu Leyla 4, ikinci kızı Ela 1 yaşında oldu ve artık çalışmaya başladı. Ekranlarda ve sosyal medyada sıkça görmeye başladığımız Seda Bakan, Şamdan Plus Dergisi'ne kapak oldu. Seyahati çok sevdiği için otomobille pozlar veren oyuncu, röportajında da samimi açıklamalarda bulunmuş.







37 yaşında olan Bakan, "Ben mi kızlarımı büyüttüm yoksa onlar mı beni büyütüyor belli değil!" diyor ve "Kızlarımla her gün macera dolu geçiyor" diye de ekliyor. Kızlarını çok seviyor ve örnek bir annelik sergiliyor ama "Benim ruhum da aklım da fikrim de oyunculukta" diyecek kadar da mesleğine aşık. O yüzden Seda Bakan'ı yakında, ekranda, beyaz perdede ve sosyal medyada sıkça göreceğimizden şüphem yok.



ÖLDÜĞÜ BİR HAFTA SONRA ANLAŞILMIŞ

Bir dönem ünlü kadınlarla yaşadığı aşklar ve karıştığı skandallarla adından söz ettiren ama uzun süredir ortalarda görünmeyen işletmeci Erol Eyin'in vefat ettiğini öğrendim. Henüz 50'li yaşlarında olan Eyin, Silivri'deki evinde ölü bulunmuş.







Ailesi dahil, kimsenin görüşmediği Eyin, günlerce evinden çıkmayınca komşuları merak edip camdan bakmış ve Eyin'in öldüğünü fark etmiş. Polisin yaptığı incelemede, Eyin'in bir hafta önce öldüğü anlaşılmış. "Ölünün arkasından kötü konuşulmaz" derler ama aşk yaşadığı kadınlar başta olmak üzere pek çok kişi arkasından iyi şeyler söylemiyor.



BEBEK İÇİN ERKEN DAVRANDILAR

Geçtiğimiz eylül ayında dillere destan bir düğünle evlenen İpek-Zeki Sever çiftinden müjdeli haber var! Yeni gelin İpek Hanım hamile; hem de yaklaşık 5.5 aylık...







Anlaştığı ressama, düğünlerini canlı olarak tuvale resmettirmesiyle o dönem çok konuşulan sanat tutkunu Zeki Bey ile İpek Hanım, anne-baba olmak için arayı hiç açmak istememiş anlaşılan. Allah da gönüllerine göre vermiş. Bebek müjdesini pasta keserek yakınlarına duyuran çiftin oğlu olacağını öğrendim. Umarım anne İpek Hanım da, oğulları da sağlıkla kurtulur.



BODRUM'DA SANAT BAYRAMI!

Bodrum'da sanata ev sahipliği yapan otellere her geçen yaz yenileri ekleniyor. İşadamı Volkan Büyükhanlı'nın Bodrum'daki ünlü oteli de bu yaz bu modaya uydu.







Sanat turizmine yeni bir soluk getirmek amacıyla 'Caresse Art' projesini başlatan otel, 'Artistic Integrity' temasıyla ilk sergisini açtı. Serginin açılışı, sanat ve cemiyet hayatının ünlülerini bir araya getirdi. Elçin Sümer'in küratörlüğünü üstlendiği, 150 sanatçıdan ve 500'den fazla eserden oluşan sergi, 6 ay boyunca açık kalacak.