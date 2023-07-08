Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni bir aşka yelken açtığı dedikodusu önceki gün kulislere bomba gibi düşmüştü. Önceki yıl futbolcu Oğuzhan Özyakup ile evliliğin eşiğinden dönen güzel oyuncunun adı, bir süre önce de Fenerbahçeli Altay Bayındır ile anılmıştı. Ancak ünlü oyuncu o zamanlar bu iddiaları kesin bir dille yalanladığı için bu dedikoduya da temkinli yaklaşmıştım ama doğruymuş! Çünkü elimde belge var!







Bu sezon Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'un gönlüne transfer olmuş bile! Geçen hafta tatile gittikleri Çeşme'de, arkadaş ortamında tanışan Melisa ile Yusuf, flört etmeye başlamış. Çiçeği burnunda aşıkların birlikte çekilmiş ilk fotoğrafı elime geçti. Melisa bu kez yalanlayamayacak artık. Bakalım Melisa Aslı Pamuk'un yine bir futbolcuyla yeni aşkı, uzun soluklu mu olacak yoksa yaz aşkı olarak maziye mi karışacak.



YENİ AŞKA YELKEN AÇMIŞ

İş insanı İzzet Antebi, Ekim 2021'de 12 yıllık eşi Didem Sarı'dan boşandıktan sonra o eski 'hızlı' hayatına geri dönmüştü. Bir yıl flört ettiği oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay ile mayısta yollarını ayıran Antebi'nin şimdilerde ise Aslı Turanlı ile yakınlaştığı iddia ediliyor!







Onlar henüz ilişkinin adını koyamasa da, Antebi'nin eski eşi Didem Sarı'nın yeni bir beyaz atlı prens bulduğunu öğrendim. Boşanmanın ardından Sefer Kalkavan ve Kayacan Akarsu ile flört eden Sarı, şimdi de iş insanı Ali Alaltun ile yeni bir aşk yelken açmış. Umarım bu seferki mutluluğu daim olur.



60. YAŞI İÇİN KOYU KAPATTI

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Serdar Bilgili, 21 Temmuz'da 60'lar Kulübü'nün üyesi olacak. Bilgili, 2013 yılındaki 50. doğum gününü Yunan Adası Mikonos'ta, Yunan sanatçı Antonis Remos'un konserinde kutlamış, Yunan medyasında manşetlere taşınmıştı.







Bilgili'nin 60. doğum gününü de, yine yakın dostu olan Antonis Remos ile kutlayacağını öğrendim. Yalnız bu kez Komşu'da değil, Fethiye'de... 20 Temmuz'daki kutlama için sadece tekne ile ulaşılabilen bir koydaki ünlü mekanı kapatan Bilgili'nin 60. doğum günü kutlamasının da uzun süre dillerden düşmeyeceğine şüphem yok.



EVİNİN KAPILARINI HERKESE AÇTI

Yemek yazarı ve programcı Sedef İybar, bir süre ara verdiği ekrana geri döndü. İybar, geçen ay bir dijital platformda 'Sedef'e Yemeğe Bekleriz' adıyla programa başladı. Ünlü isimleri ve lezzetli yemekleri keyifli sohbetler eşliğinde izleyici ile buluşturan İybar'ın geçen cumartesi günkü programını izledim; program yapmıyor, adeta evinde misafir ağırlıyor gibiydi.







Sonradan öğrendim ki, İybar zaten programı evinin mutafında çekiyormuş. O yüzden bu kadar samimi ve sıcak sohbetler oluyor ve lezzetli yemekler pişiyor demek ki. Lezzetli bir sohbet isterseniz aklınızda olsun.



AŞKI İFŞA OLDU LİSTE DIŞI KALDI!

Bilmem dikkatinizi çekti mi? Dünyanın En İyi 50 Restoranı 2023'ün listesinde bir eksik var! Müstakbel eşi Cemre Torun'un Türkiye jürisinde olduğu listeye, son yedi yıldır giren, Mehmet Gürs'ün Beyoğlu'ndaki restoranı bu yıl liste dışı kaldı. Hatırlarsanız; geçen yıl temmuzda, Dünyanın En İyi 50 Restoranı Türkiye jürisinde olan Cemre Torun ile şef Mehmet Gürs'ün aşkını ifşa etmiştim. Ardında da "Gürs'ün restoranı bence de çok başarılı ama Cemre Hanım, acaba sevgilisine torpil mi yapıyor diye düşünmeden de edemedim!" diye yazmıştım.







Benim bu haberimin ardından açıklanan ilk liste olan 2023 listesine, Mehmet Gürs'ün restoranının girememesine şaşırdım doğrusu. Mehmet Gürs mü bu yıl restoranına gereken özeni göstermedi yoksa jüri üyesi ile aşklarını ifşa etmem mi etkili oldu bilmiyorum artık.



STİL KARMAŞASI

Son dönemde adından sıkça söz ettiren genç oyuncu Gülper Özdemir, tasarımcılığa soyunan meslektaşı Bestemsu Özdemir'in hafta içindeki tanıtım davetinde karşımıza çıktı.







Gülper Özdemir, davete spor bir kombin ile katılmış ancak aksesuar konusunda maalesef yanlış seçimler yapmış. Gülper'in stilindeki tek doğru parça denim tulumu... Ancak platformlu sandaletleri o uzunluktaki ve stildeki paça boyuna hiç ama hiç yakışmamış. Şapkası ise tamamen alakasız olmuş...



TREND RADARI

Bu yazın en sevilen parçası, transparan maksi boy elbiseler. Uzun kollu ve maksi boylu elbiseler, ince kumaşlarıyla yaz için ideal seçimler olurken, hem plajda hem de gece gezmelerinde her giyene şıklık katıyor.



