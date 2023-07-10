Yaklaşık 2.5 yıl süren aşk orucunu geçen yaz Serdar Turan ile bozan Tuba Ünsal'ın yine bekar gezmeye başladığı bilgisi düşmüştü kulislere geçen hafta! Mutluluklarına benim de birkaç kez şahit olduğum aşıkların ayrılık haberine çok şaşırmıştım doğrusu. Çünkü benim gibi herkes, ilk evliliğini Cem Cantaş, ikincisini Murat Pilevneli, üçüncüsünü de Mirgün Cabas ile yapan Tuba Ünsal'ın, Serdar Turan ile dördüncü kez nikah masasına oturacağına kesin gözüyle bakıyordu.







Ancak ilk ağızdan öğendim ki, Tuba Ünsal ile kendinden 3 yaş küçük sevgilisi Serdar Turan barış çubuklarını tüttürmeyi başarmış. Önceki gün karşılaştığım Tuba Hanım, sebebini söylemese de tartışıp ayrıldıklarını ancak iki gün sonra aralarındaki sorunu halledip öpüşüp barıştıklarını söyledi.







Tuba Hanım, daha önceki bir sohbetimizde, "Gerçekten aşık olduğumda -ki, bunu hayatımda belki bir, belki iki kere yaşadımher şeyi yaparım" demişti. Tuba Ünsal, Serdar Turan'a gerçekten aşık ki, ayrılığa iki gün dayanabilmiş.



11 DAKİKA NEFESSİZ KALMIŞ

Sahne sanatları ve şov dünyasının duayen isimi Besim Kazado'un ölümden döndüğünü öğrendim. Halen hastanede olan Kazado'yu aradım ve ne olduğunu sordum. Bodrum'da, aralarında Selma Türkeş ve Seyhan Sapmaz'ın da olduğu bir grup arkadaşıyla teknede tatil yaparken denize girmiş, bir anda dalga çıkınca su yutmuş ve nefessiz kalıp bayılmış. "11 dakika nefessiz kaldım, beni nefessiz bir şekilde tekneye çıkardıklarında,







Selma Türkeş öldüğümü sanıp çığlıklar atmaya başlamış" dedi. Teknenin kaptanının son anda denizden çıkarıp kurtardığı Besim Kazado'ya büyük geçmiş olsun. Allah sevenlerine bağışlamış.



ÖRNEK ANNE

Geçen yıl mayıstaki düğünlerinden beş ay sonra oğulları Emre'yi kucaklarına alan Serra Türker- Mert Bayır çifti Bodrum'da tatilde. Ekim ayında bir yaşına basacak oğulları Emre ile Serra Hanım'ın ailesine ait teknede tatil yapan çifte, Serra Hanım'ın anne-babası Dilek-Ali Nuri Türker de eşlik ediyor.







Bu aile tatilinde iki şey dikkatimi çekti. Birincisi Serra Hanım'ın eski formuna kavuşması, ikincisi ise örnek bir annelik sergilemesi. Oğlunu hiç kucağından düşürmeyen Serra Hanım, annesi ve bakıcısı olmasına rağmen oğlu uyumadan denize bile girmedi. Vallahi bravo...



ŞİMDİ TATİL ZAMANI

Yedi yıllık mutlu evliliklerini geçen yıl kucaklarına aldıkları oğulları Kurt Efe ile taçlandıran oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ, Bodrum'da tatilde. İlk kez birlikte bir reklam filminde rol alan ünlü çift, reklam filminin bitmesiyle birlikte soluğu Bodrum'da aldı.







Bir bebek bezi markasının reklamında ilk kez eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile kamera karşısına geçen, böylece 45'inde anne olduktan sonra 46'sında da reklam yıldızı olan Başak Dizer Tatlıtuğ, Bodrum'da tatilin keyfini sürüyor. Tatilden paylaştığı bu fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere Başak Hanım'ın keyfi oldukça yerinde.