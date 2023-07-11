Türkiye'de sürdürülebilir modanın öncülerinden olan, çevreci söylem ve eylemleriyle doğaya sahip çıkan dünyaca ünlü modacımız Aslı Filinta, şimdi de Anadolu'nun geleneksel el sanatlarına, mutfağına ve eğlencesine sahip çıkıyor. Bu misyonla yola çıkan Filinta, Çeşme'de bir mekan açtı.







Filinta, mekanla geleneklerimizi kaybetmeden post-modern dünyaya aktarımını sağlamayı amaçladığını söylüyor. Mekanda, muz lifinden kadınların ördüğü sandaletler, buğday sapından cimemler, Erzurum ve Yörük ehramları, Elazığ sekiz köşe şapkaları, Sinop Cezaevi'nde işlenen boncuk çantalar, Antakya'da kadınların ördükleri trikolar ve Antep yemenileri satılıyor.







Çeyiz masa örtüleriyle kaplı restoranında, sadece kadın kooperatiflerinden satın alınan coğrafi işaretli ürünlerle hazırlanan yemekler servis ediliyor. Yemek sonrası ise, espresso değil, Türk kahvesi, dibek kahvesi içiliyor. Bir de yerel sanatçıların hatta Karagöz-Hacivat'ın sahne alacağı performans alanı bulunuyor. Özetle Filinta, Anadolu'ya, yani bize sahip çıkıyor. Bizim de ona sahip çıkmamız gerekiyor.



AİLEYE YENİ BİR CEM GELDİ!

Geçen yaz evlenen, Cem Hakko'nun oğlu Can Hakko ile eşi Deniz Hakko'nun çocuk için ellerini çabuk tuttuklarını ilk bu köşede okumuştunuz. Hakko Ailesi'nin erkek veliahdı önceki gün doğdu. Deniz Hanım, özel bir hastanede oğlunu dünyaya getirdi.







Çift oğullarına dedelerinin adıyla birlikte Leo Cem adını verdi. Haziran ayında bir yaşını dolduran ilk torunları Lily June'un ardından ikinci torunlarını kucaklarına alan Cem Hakko'nun da, Bettina Machler'in de mutluluktan havalara uçtuğunu duydum. Leo Cem sağlıkla büyür inşallah.



SON BEKAR İŞ GÜNÜYDÜ!

Oyuncu Ahmet Kural ile avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'ten beklenen nikah davetiyesi geldi! 24 Mart'ta yaptıkları açıklamayla dört yıllık ilişkilerini bitirdiklerini açıklayıp ayına barışan aşıklar, 18 Temmuz'da Bodrum Cennet Koyu'ndaki bir otelde vuslata erecek.







İki aydır düğün hazırlıkları ile uğraşan müstakbel gelin Çağla Hanım'ın cuma günü adliyeden yaptığı paylaşımına denk geldim. Cübbesiyle birkaç fotoğraf paylaşıp altına da "Son bekar iş günüydü diyelim" yazmış. Son hazırlıklar için Bodrum'a giden Çağla Hanım ile Ahmet Kural, bir ömür aynı yastığa baş koyarlar umarım.



ÖDÜLLÜ FİLME BODRUM'DA GALA

Bodrum'da bir restoran ve beach club'ın festival filmi tadında tanıtımını yapmak için çekilen ve yurt dışında birçok önemli film festivalinde ödül alan 'Ruins' adlı kısa filmin galası geçen hafta sonu Türkiye'de yapıldı.







Emir Mavitan'ın yönettiği ve Birand Tunca, Gülcan Aslan ve Müjde Uzman'ın başrollerini paylaştığı 'Ruins'in, Bodrum'da çekildiği mekandaki galası, film ekibinin yanı sıra cemiyet ve sanat hayatından birçok ünlü ismi buluşturdu. Galaya katılan ünlü isimler, Amerika, Seattle, Los Angeles, Croatia ve Bucharest film festivallerinde birçok alanda ödül alan filmi çok beğendi.