Önceki gün bir yaşıma daha girdim! Çocukları doğduğu gün, 7 yıl sonra gidecekleri okula kaydettiren sosyetiklere alışmıştım ama hamile kaldığını öğrendiği gün doğum için hastane rezervasyonu yaptıranları da ilk kez duyuyorum!







Meğer sosyete yeni moda, Nişantaşı'ndaki özel bir hastanenin sadece bir tane olan özel süitinde bebeğini kucağına almak için hamile kaldığında rezervasyon yaptırmakmış! Hastanenin bodrum katındaki normal doğumhanesinin dışında üçüncü katında özel bir doğumhane varmış ve o kattaki tek oda da 3318 numaralı işte o süitmiş. Şimdi sosyetede, o özel doğumhanede doğurup yandaki süitte ziyaretçilerini karşılamak prestij meselesiymiş.







O yüzden de prestijli bir doğum yapmak isteyen sosyetik anneler hamile kaldığında hastanenin kapısına dayanıyormuş! 3318 numaralı süitte bebeğini kucağına alan son prestijli annelerden birinin iş insanı Zeynep Karahan Yaşaroğlu olduğunu öğrendim. Bakalım sosyetede daha ne trendler göreceğiz...



TELAŞ YAPMIYOR TATİL YAPIYOR

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un, Nazım Akmangil ile 1-3 Eylül'de İtalya'da vuslata ereceğini ilk bu köşede okumuştunuz. Burcu Esmersoy'un düğününe iki aydan az bir süre kaldı ama o düğün hazırlığı yapması beklenirken Bodrum'da tatil yapıyor.









Çünkü düğün hazırlıkları aylar öncesinden bitti. Müstakbel damat, 2025 yılına kadar dolu olan, İtalya'da küçük bir sahil kasabasındaki Borgo Egnazia adlı otelde evlenmek isteyen Esmersoy'u kırmamak için çok uğraşmış, bir yıl önce de düğün rezervasyonunu yaptırmayı başarmıştı. Tarih ve mekan bir yıl önce belli olunca da Burcu Esmersoy gerekli bütün hazırlıkları yaptı ve şimdi de tatil yaparak düğünü bekliyor...





MUTLULUĞU BULDULAR

Sunucu Özlem Yıldız ile turizmci iş insanı Mete Vardar'ın yeni bir aşka yelken açtıklarını ilk bu köşede okumuştunuz. 2013'te Sinan Serter'den boşanan ve uzun süre hayatına kimseyi sokmayan Yıldız ile beş yıl önce eşi Neylan Vardar'dan boşanan ve hiç kimseyle adı anılmayan Vardar, mutluluğu birbirlerinde bulmuştu.







Uzun süre aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden aşıklar, saklanmaktan vazgeçti. Görevli arkadaşım Ersin Al, aşıkları Bodrum'da görüntüledi. Bir arkadaş grubu ile yemek yiyen aşıklar çok mutlu görünüyordu.



PRENSİN YAZLIĞINA KONUK OLDULAR

Genç iş insanı Şerif Tosyalı, yönetim kurulu üyesi olduğu holdingin adeta dışarıya bakan yüzü. Uluslararası iş konseylerinin yönetiminde yer alan, holdingin yurt dışı yatırımlarında önemli roller üstlenen Şerif Bey'in, dolayısıyla dünyada hatırı sayılır bir çevresi oluşmuş durumda.







Örneğin Lihtenştayn Prensi Rudolf von Liechtenstein yakın arkadaşı ve ailece görüşüyorlar. Hatta birlikte tatil yaptılar. Prens Rudolf ve Türk eşi Tılsım Liechtenstein, Şerif Tosyalı ve eşi Özgecan Tosyalı'yı, İspanya'nın Menorca adasındaki yazlığına ağırlamış.