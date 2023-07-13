Geçen ay, Galatasaray'ın şampiyonluk törenine damga vuran isimlerden biri de Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk olmuştu. Basında ve sosyal medyada ilgi odağı olan modacı Nihan Buruk, hayatındaki gelişmeleri, dün çıkan Şamdan Plus'a anlattı. Röportajda, Nihan Hanım'ın şu anda en büyük mutluluğunun 15 Temmuz'da alacağı ödül olduğunu öğrendim. "Tao Moda Ödülleri'nde bir ödüle layık görüldüm ve İtalya'dan bu ödülün gelmesi beni çok mutlu etti ve çok gururlandırdı.







Modanın merkezi İtalya'dan bu ödülün gelmesi, 15 yıl boyunca emek verdiğim işlerimin karşılığını aldığımı gösteriyor ki, bu beni çok motive etti" diyen Nihan Hanım, Taormina'daki ödül töreninde koleksiyonlarından bir gösterim yapılacağı için de çok heyecanlıymış.







Bu arada markasıyla 3-6 Temmuz'daki Paris Haute Couture Moda Haftası'nda, erkek koleksiyonunu tanıtan Nihan Hanım, 15 Eylül'de de yine Paris'teki moda haftasında kadın koleksiyonunu görücüye çıkaracakmış. Nihan Buruk'u başarılarından dolayı alkışlıyor ve devamını diliyorum.



PLAJDA İLGİ ODAĞI OLDU

Son günlerde yeni imajıyla gündemde olan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, hafta başı, son yıllarda yıldızı parlayan Akyaka'da tatildeydi. Arkadaşları Akyaka'nın alametifarikası olan kitesurf'ü öğrenmek için eğitmenlerden ders alırken Gülcan Arslan ise tatil yapmayı tercih etti!









Gün boyu sahilde yürüyen, denize giren ve güneşlenen güzel oyuncu, bir süre de bir köpekle vakit geçirdi. Plajdaki birinin köpeğiyle hemen dost olan oyuncu, onunla denizde dakikalarca oynadı. Bu arada Arslan, kısacak kestirdiği saçı, çok tarz mayosu ve güzelliğiyle plajda ilgi odağı oldu.



İKONİK KARAKTERLER MÜCEVHERE DÖNÜŞTÜ

Dünya starlarının da kullandığı ünlü Türk mücevher markasının yaratıcısı Milka Karaağaçlı İnce, dünya devi bir markayla iş birliği yaptı. Markanın milyonlarca fanı olan süper kahramanları, Milka Hanım tarafından mücevhere dönüştürüldü.







İkonik karakterleri, tasarımları ile bir araya getiren Milka Hanım, Bodrum'daki mağazasında bir davet vererek bu iş birliğinden doğan koleksiyonunu tanıttı. Davete katılan Buse Terim, Aslı Ekşioğlu, Dila Tarkan, Selin Şekerci, Sibel Büyükuğur gibi cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimler koleksiyonu yakından inceleme fırsatı buldu.