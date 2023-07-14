Bir dönem ünlü şarkıcı Tarkan ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren 45 yaşındaki avukat Bilge Öztürk'ün uzun süredir karnında kelebekler uçuşuyor.







Onu bu kadar mutlu edip ayaklarını yerden kesen kişi ise, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya... Başta herkes Bilge'nin, fotoğraf sanatçıları Bennu Gerede ile Koray Erkaya'nın oğlu Daren ile arasındaki yaş farkı nedeniyle bu aşkı çok eleştirmiş, uzun soluklu olmayacağından dem vurmuştu. Ama herkes yanıldı...







Aşk her şeyin üstesinden geliyor ve yine öyle oldu. Geçen ay ikinci yıllarını kutlayan aşıkların ilişkisi gayet mutlu mesut devam ediyor. İşte gördüğünüz bu fotoğraflar da kanıtı. Muhabir arkadaşım Ersin Al'ın Akyaka'da tatilde görüntülediği Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya, sanki iki yıllık sevgili değil de yeni aşıklar gibi denizde romantizm yaşadılar. Ne diyelim, Allah bozmasın.



İLİŞKİNİN ADINI 'AŞK' KOYMUŞLAR

Ekim 2021'de 12 yıllık eşi Didem Sarı'dan boşanan iş insanı İzzet Antebi'nin aşk hayatı hız kesmiyor! Bir yıl flört ettiği oyuncu Tuvana Türkay'dan mayısta ayrılan Antebi'nin ayına yine oyuncu Aslı Turanlı ile yakınlaştığı kulağıma gelmişti.







Ancak ikilinin birkaç kez görüştüklerini, ilişkilerinin adını koyamadıklarını duymuştum. Önceki gün bir arkadaşım, ikisini Tarabya'da sarmaş dolaş gördüğünü söyleyince, ilişkinin adına 'aşk' koyduklarını öğrenmiş oldum. Bakalım Antebi'nin, önceki sevgilisi gibi yine sanat dünyasından bir isim olan Aslı Turanlı ile aşkı daim olacak mı?



ANNESİNİN HASTALIĞINI SEVGİYLE ANLATTI!

Sabancı Ailesi'nin gelini Uzman Psikolog Pınar Sabancı'nın annesi Aysel Konca'nın Alzheimer'a yakalandığına dair duyum almıştım. Doğrusu hem inanmamış hem de yazmak istememiştim. Pınar Hanım, önceki gün sosyal medyada, annesinin rahatsızlığını kendisi duyurdu. Annesiyle bir fotoğrafını koyan Pınar Hanım altına da şunları yazdı:







"Ben anladım ki, insan en değerlisinin kim olduğunu, onu neden sevdiğini hatırlamayacak kadar unutsa bile, delice sevdiğini yine de asla unutmuyor. Hatırlayamıyor ama çok seviyor." Annesinin rahatsızlığını ne güzel ifade etmiş Pınar Hanım...



TATİLDE LEZZET ŞÖLENİ

Michelin Guide'da tavsiye edilen restoranlar arasına giren İstanbul'daki bir restoranın kurucu şefi Murat Deniz Temel, Güney'e indi ve tatilcilere özel tadım mönüsü hazırladı. Göcek'in en ünlü otelinin restoranında beş gün boyunca servis edilecek mönüyü ilk tadanlar ünlüler oldu.







Temel'in, restoranın şefi Aydemir Yılmaz ile birlikte hazırladığı ve kendi deyimleriyle 'Ege'nin sınırlarını zorlayan' mönünün tanıtımı için verilen davete katılanlar, Göcek Koyu'nun manzarasında tam bir lezzet şöleni yaşadı.