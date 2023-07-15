Hülya Avşar'ın biricik kızı Zehra inşaatta çalışıyor! Evet yanlış okumadınız; Hülya Avşar'ın, Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen ve tek çocuğu olan Zehra, bir şantiyede çalışıyor. Yandaki fotoğrafta gördüğünüz, elinde balyozla duvarı kıran kız Zehra...







Ünlü mekan tasarımcısı Şafak Çak'ın sosyal medyasında, Zehra'nın da olduğu videoyu görünce önce benzettiğimi sandım. Merak edip Şafak Çak'ı aradım, evet o kız Zehra'ymış. Çak, Zehra'nın yanında çalışmaya başladığını söyledi.







Zehra, geçen ay özel bir üniversitenin İç Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuş ve hiç zaman kaybetmeden de Şafak Çak'ın yanında işe başlamış. Çak, Hülya Avşar'ın kızı diye Zehra'ya hiçbir ayrıcalık tanımadığı gibi onu üç şantiyede birden görevlendirmiş.







Şimdi Zehra bir şantiyeye gidip duvar kırarken diğer şantiyede ölçü alıyor, başka bir şantiyede ise mimari çizim ve ölçümleri kontrol ediyormuş. Zehra'ya kocaman bir bravo; "Ben Hülya Avşar'ın kızıyım demeden mesleğinin en alt kademesinden işe başlamış. Umarım mesleğinde çok iyi yerlere gelir...







LA LİGA'DA 'DAMAT' ŞIKLIĞI

Global erkek giyim markamız Damat-Tween, dünya çapındaki sponsorluklarına devam ediyor. Pek çok futbol ve basketbol takımına sponsor olan marka, bu kez bir dönem Arda Turan ve Emre Belezoğlu'nun da top koşturduğu, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Atletico Madrid ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.







Atletico Madrid'in Civitas Metropolitano Stadı'nda yapılan sponsorluk anlaşmasında, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Atletico Madrid Kulüp Başkanı Enrique Cerezo bir araya geldi. İmza töreninde Süleyman Bey'e, eşi Ahu Hanım da eşlik etti.







50. YAŞA ÇOK ÖZEL KUTLAMA

Sosyetenin en sevilen isimlerinden, ünlü bir ev dekorasyon ürünleri markasının ortağı olan Şirin Yalçın da '50'ler Kulübü'nün üyesi oldu! Fiziği ve görünümü ile genç kızlara taş çıkaran Şirin Yalçın, 50. doğum gününü, Bodrum'da eşi Neşet Yalçın ve ablası Elif Germiyanlıgil'in hazırladığı bir partiyle kutladı.







İstanbul'un elitlerinin neredeyse tamamının katıldığı partide, doğum günleri yakın olan tasarımcı Sevan Bıçakçı, oyuncu Selçuk Yöntem ve işadamı İzer Lodrik için de bir pasta vardı. Dördü, alkışlar eşliğinde pastalarını üfledi, Hepsine sağlıklı ve mutlu nice yaşlar diliyorum.







BOL KOKULU ŞIK DAVET

Kurduğu koku markasının başarısı sınırlarımızı aşan kimyager Mediha Ağaoğlu, önceki gün Bodrum'da bir davet verdi. Yeni kokularını tanıtmak için bir otelde, şık bir davet düzenleyen Ağaoğlu'nu, tatil için Bodrum'da olan cemiyet ve sanat hayatının ünlü isimleri yalnız bırakmadı.







Mediha Ağaoğlu, markası ve parfümleri hakkında konuklarını bilgilendirdikten sonra onlara yeni kokularını test ettirdi. Yeni kokuları ilk kez koklama ayrıcalığı yaşayan ünlü konuklar, hepsine tam not verdi. Bu güzel kokulu davet, DJ müziğiyle geç saatlere kadar sürdü.







TADINDA BIRAKMADI!

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, havuz kenarında yaptığı dansıyla gündem oldu. Nilperi'nin bu dansı, meslektaşı Hafsanur Sancaktutan'ın gazetecilere poz verirken girdiği şekillere benzetildi ve onu ti'ye aldığı yazılıp çizildi. Bunun üzerine Nilperi, "sabır" dediği bir story paylaştı. Konunun burada kapanmasını beklerken Nilperi tadında bırakmadı. Bu kez 'Yengeçleri ti'ye aldı' notuyla yeni bir dans videosu paylaştı.







Bana göre, Nilperi'nin, Hafsanur'a ve basına göndermede bulunmaya devam etmesinin tek bir sebebi olabilir, o da; daha çok izlenmek ve daha çok basında yer almak! Bunun için bir meslektaşını kullanması ne acı değil mi? Bu şekilde gündeme gelmeler, birkaç nesil önceki oyuncuların işiydi, yeni nesil bir oyuncuya hiç yakıştıramadım doğrusu.







BU İŞİ BİLİYOR!

Eylülde üçüncü kez gelin olmaya hazırlanan sunucu Burcu Esmersoy, Bodrum'da tatilde. Ülkemizde giyinme işini en iyi bilenlerden biri olan Esmersoy'un bu fotoğrafı da bunun en güzel kanıtı. Esmersoy, Bodrum'da, şu an trendi olan triko elbiselerin çok güzel bir örneği ile karşımıza çıktı. Yalıkavak'taki akşam yemeği için arkadaşlarıyla buluşmaya giden güzel sunucunun, triko elbisesini tamamlamak için seçtiği aksesuarları da başarılı buldum. Eğer kusur bulmak gerekirse de, elbisesinin içine giydiği farklı tonlardaki büstiyerini söyleyebilirim. Ee o kadarı, kadı kızında da olur.







Parmak arası terlikler seviye yükseltiyor. Bu yaz plajlarda gördüğümüz parmak arası düz terlikler, topuklu versiyonlarıyla hem gündüz hem de gece kullanılıyor.







Plajlarda takım havaları esiyor! Plajda, yazın gündüz stiline adapte olabilecek bikini şort-üst takımlar kurtarıcı kombinelerin başında geliyor.