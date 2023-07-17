En son Finlandiya'da yapılan araştırma bir kez daha gösterdi ki, erkekler annelerine benzeyen kadınlara aşık oluyor. Türkiye'de de Hakan Sabancı bunu bir kez daha kanıtladı!





Arzu Sabancı'nın dost meclisinde, bazı zevkleri ve huyları kendisine çok benzeyen Hande Erçel'i yere göğe sığdıramadığı söyleniyor.



Hakan'ın, annesi Arzu Sabancı ile sevgilisi Hande Erçel fiziksel olarak çok benzemese de (gerçi bazı fotoğrafları birbirlerini çok benziyor) zevkleri çok benziyor. En son, Hakan'ın annesi ile sevgilisinin müzik zevklerinin aynı olduğu ortaya çıktı. İkisi de sıkı bir Coldplay hayranı. Geçen ay sevgilisini, efsane İngiliz müzik grubu Coldplay'in konserine götüren Hakan Sabancı, geçen hafta da annesini,





Dünyaca ünlü müzik festivallerini takip eden ve hobi olarak DJ'lik de yapan Arzu Sabancı, Coldplay konseri için "Harika bir konser, müthiş bir deneyim" dedi.



Coldplay'in Amsterdam'daki konserine götürdü. Milano'daki konserde Erçel'in Coldplay'e ne kadar hayran olduğunu öğrenmiştik, Amsterdam'daki konserde de Arzu Hanım'ın fanatik bir Coldplay'ci olduğunu anladık. Bu arada Hakan, Coldplay konserine hem annesini hem de sevgilisini götürerek ikisi arasında dengeyi de tutturmuş gibi görünüyor. Böyle giderse Hakan, annesine benzeyen Hande Erçel ile evlenir. Benden söylemesi...



BU KEZ OLACAK GALİBA!

Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın yapımcı kızları Yağmur Ünal, uzun süredir flört ettiği sevgilisi Serhan Mark Kohen ile Yunan adalarında tatilde. Şimdiye kadar birkaç kez evliliğin eşiğinden dönen Ünal'ın bu kez şeytanın bacağını kıracak gibi görünüyor.







Çünkü, kankaları Maya Portakal Bitargil, Melisa von Faber-Castell ve Joyce Goldenberg çoluk çocuğa karıştığı için artık kendisi de evlenmek istiyormuş.







Hatta "bu kez doğru kişiyi buldum galiba" diyormuş. Ünal, bakalım bu kez Serhan Mark Kohen ile nikah masasına oturacak mı?



BAŞARISI SINIRLARI AŞTI

Eski milli basketbolcu babası İbrahim Kutluay'ın izinden giden 13 yaşındaki Ömer Kutluay'a kocaman bir alkış! Mayıs ayında Samsun'da düzenlenen U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda 'Turnuvanın En Değerli Oyuncusu' seçilen 'Sayı Kralı' olan ve 'En İyi 5' arasına giren









Ömer'in başarısı sınırlarımızı aştı. Anadolu Efes altyapısında forma giyen Ömer, EuroHopes'un hazırladığı '2009 Jenerasyonunun Avrupa'daki En İyi Oyuncuları' listesinde 3. sırada yer aldı. Bu gerçekten büyük bir başarı. Bravo Ömer!



BODRUM'DA RENKLİ BULUŞMA

Fatoş Altınbaş'ın kurucusu olduğu mücevher markası, yeni koleksiyonunu Bodrum'a taşıdı. Fatoş Altınbaş, Türkbükü'ndeki ünlü bir otelde, çiçek motifleriyle süslü tasarımlarını konuklarıyla buluşturdu.







Fatoş Hanım, koleksiyonu yakından inceleyen konuklara detaylı bilgi verdi. Bu arada birçok konuk, yeni koleksiyondan beğendikleri tasarımların siparişini verdi. Sıcak bir yaz akşamında başlayan bu renkli buluşma, Türkbükü Koyu manzarası eşliğinde yenen yemekle sona erdi