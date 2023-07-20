Rita Ora, Katy Perry, Heidi Klum ve Isla Fisher gibi dünyaca pek çok ünlü ismi giydiren ikiz modacılar Raisa ve Vanessa Sason'un en büyük hayali sonunda gerçek oldu! Sason Kardeşler, 2019 yılında dünyaca ünlü modacıların boy gösterdiği New York Moda Haftası'nın resmi takvimine girmeyi başarmışlar ve uluslararası basının karşısına geçtiklerinde, en büyük hayallerinin,







Beyonce'yi giydirmek olduğunu söylemişlerdi. Dört yıl sonra bu hayallerini gerçekleştirdiler. Önceki akşam, dünya turnesi kapsamında ABD, Kentucky'de hayranlarının karşısına çıkan Beyonce'nin, konserde giydiği üç kıyafetten biri Raisa ve Vanessa kardeşler imzalıydı.







Hatta Beyonce, 314 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından, ikiz modacılara ait olan tasarımla çektirdiği fotoğrafları da paylaştı. Beyonce gibi bir dünya starını giydirmek çok az modacıya nasip olur; Raisa ve Vanessa'ya kocaman bir bravo. Bu arada hayaller bitmez, şimdi kimi gözlerine kestirdiler acaba!!!



EN DEĞERLİ HEDİYESİNİ SEÇTİ

Son zamanlarda sosyete ve sanat camiasında çok 'hayırlı' bir trend söz konusu! Birçok ünlü, doğum gününde arkadaşlarını, seçtikleri vakıf ya da derneklere bağış yapmaya davet ediyor. İş insanı İzzet Antebi ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Aslı Turanlı da bu trende uydu.







22 Temmuz'da yeni yaşını kutlayacak olan oyuncu, "Benim için alacağınız en değerli doğum günü hediyesi LÖSEV'e bağışlarınız olacaktır" diyerek sevdiklerini ve takipçilerini, lösemili çocuklarımıza yardım etmeye davet etti.



TORUN HEYECANI

Yurt içi ve yurt dışında ses getiren davet ve organizasyonlara imza atan Candan Varnalı'nın babaanne olmaya hazırlandığını yazmıştım. Önceki yıl evlenen ve mutlu evliliklerini bir bebekle süslemeye karar veren Eli Emre-Irmak Kap çifti, oğullarını kucaklarına almak için artık gün sayıyor.







Doğum için Şikago'ya giden çifte, müstakbel babaanne Candan Varnalı da eşlik ediyor. Yere göğe sığdıramadığı gelini için mayısta 'Baby Shower' partisi düzenleyen Candan Hanım, hem gelinine destek olmak, hem de ilk torunu Kaya'nın doğumuna şahit olmak için peşlerinden Şikago'ya gitti. Umarım ikisi de sağlıkla kurtulur.



MEMLEKETİNDEKİ KONAĞA SAHİP ÇIKTI

TARİHİMİZİN ve kültürümüzün izlerini taşıyan yapılara sahip çıkanları her zaman takdir etmişimdir. Yıllardır tanıdığım turizmci Sami Türkay da onlardan biri.







Sami Bey, 2014'te memleketi Eskişehir Sivrihisar'da, satın aldığı 120 yaşındaki tarihi konağı, aslına uygun bir şekilde restore ettirip önceki gün otel ve kafe olarak Sivrihisar'ın hizmetine sundu. Kaymakam ve belediye başkanının da katıldığı açılışta asırlar öncesinden bir misafir de vardı; Nasrettin Hoca... Esprili bir törenle kapılarını açan, tarihimize ve kültürümüze sahip çıkan Türkay Konağı için Sami Bey'e kocaman bir alkış.