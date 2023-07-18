Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Alessandra Ambrosio, geçen hafta Antalya'daydı. Daha önce Bodrum'a ve Marmaris'e tatile gelen Ambrosio bu kez çocukları Anja ve Noah ile birlikte Antalya'da tatil yaptı.







Ancak bu kez aynı zamanda çalıştı ve üstelik çocuklarını da çalıştırdı! Burak Kaya'nın yönetim kurulu başkanı olduğu ünlü otel zincirinin Belek'teki otelinin reklam yüzü olan Alessandra Ambrosio, çocuklarıyla birlikte otelin reklam filmi çekimlerini gerçekleştirdi. İlk kez çocuklarıyla bir reklamda oynayan top modelin, kazandığı parayı direkt çocukların hesabına yatırdığını öğrendim.







Bu arada, Ambrosio'nun önceki gün Antalya'dan İbiza'ya uçtuğunu ama 25 Temmuz'da tekrar Türkiye'ye geleceği bilgisini aldım. Burak Kaya'nın davetlisi olarak gelecek olan top model, üç gün İstanbul'u, iki gün de Kapadokya'yı gezecekmiş. Böylece parayla otelin, gönüllü olarak da Türkiye'nin tanıtımını yapmış olacak.



TÖRENDE BÜYÜK ÖVGÜ ALDI

Modanın kalbinin attığı Paris'te markasıyla adından söz ettirmeyi başaran Nihan Buruk, bir başka moda ülkesi İtalya'da ödül aldı. İtalya'nın sahil kasabası Taormina'da verilen 'Taomoda Ödülleri'nde ödüle layık görülen ünlü modacımız ödülüne kavuştu.







Cumartesi günü Taormina'da yapılan ödül töreninde ödülünü alan Nihan Buruk, koleksiyonlarından özel bir seçkiyle de bir defile gerçekleştirdi. Tören sırasında aldığı övgü dolu sözler ve defilesinin uzun süre alkışlanması Nihan Hanım'ı mutluluktan havalara uçurmuş. Daha nice ödüller alır inşallah.



TORUNLARI BİR ARADA

Geçen yaz evlenen Cem Hakko'nun oğlu Can Hakko ile eşi Deniz Hakko, 9 Temmuz'da Leo Cem adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı. Geçen yıl haziranda ilk torunu Lily June'u kucağına alıp anneanne olan Bettina Machler, bu kez babaanne olmanın mutluluğunu yaşıyor.







Bettina Machler, önceki gün kızı Pia Hakko Yeşil ve torunu Lily June Yeşil ile birlikte Leo Cem'i ziyarete gitti. Lily June'un kuzeni Leo Cem'i öptüğü kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.







Yakın çevresine "Torun sevgisi bambaşkaymış" dediğini duyduğum Bettina Hanım, artık iki torunu arasında mekik dokuyacak gibi gözüküyor.



BODRUM'DA SERGİLERE DEVAM

Bodrum'da sanat rüzgarı esmeye devam ediyor. Yazın sanatı Bodrum'a taşıyan sanat galerilerine biri daha eklendi. Mehmet Aygün'ün sahibi olduğu Güvercinlik'teki otelde, Han Keser, Nilay Yıldız ve Yüksel Başaran Yıldız'ın eserlerinden oluşan sergi, önceki gün sanatseverlerle buluştu.







12 eserin sergilendiği sergi, sanatseverler tarafından büyük ilgi görürken iş insanı Ahmet Aksoy, sergideki eserlerin tümünü satın aldı. Cemiyet, sanat ve iş dünyasından sergiye katılanlar arasında; Nebahat Çehre, Devrim Erbil, Çiğdem ve Gizem Sabancı gibi isimler vardı.