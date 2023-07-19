Türkiye'nin tescilli güzellerinden Aslıhan Koruyan Sabancı'nın, ünlü iş insanı Demir Sabancı ile mutlu bir evliliği var. Mutluluklarını üç çocukla perçinleyen Aslıhan Koruyan-Demir Sabancı çiftinin Amerika'da üniversitede tanışıp aşık olup evlendiklerini sanıyordum.







Meğer gerçek öyle değilmiş! Evet, Amerika'da okul arkadaşıymışlar ama aralarında aşk meşk yokmuş. Ta ki, okul bittikten beş yıl sonra İstanbul'dan bindikleri uçakta karşılaşıncaya kadar... Demir Sabancı, uçakta gördüğü okul arkadaşına işini ve iş dışında neler yaptığını sormuş. Aslıhan Hanım işini anlatıp spor yaptığını ve sabahları Belgrad Ormanı'nda koştuğunu söylemiş.







Bundan sonrasını Aslıhan Hanım'dan dinleyelim: "Sonra ne tesadüf ise, Demir bir sabah saat 06.00'da Belgrad Ormanı'na koşmaya geldi ve orada karşılaştık. Ben de kendisinin benim hakkımda ciddi düşünüyor olabileceğine inandığım için, bir yıl beraber koştuktan sonra yaptığı çıkma teklifini kabul ettim. Ondan sonra da bir sene flört ettik ve evlendik." Anlayacağınız Aslıhan Hanım, Demir Bey'i mecazen değil tam anlamıyla bir yıl peşinden koşturmuş! Demir Sabancı'nın sabrını da takdir etmek lazım.



SEKİZ YIL SAVAŞTI

İŞ ve cemiyet hayatının çok sevilen isimlerinden biri olan 85 yaşındaki Özer Öztarhan, hakkın rahmetine kavuştu. Akciğer kanserine yakalanan ve kas problemleri yaşayan Özer Bey, 8 yıldır dışarı çıkamıyordu; Allah gani gani rahmet eylesin.







Özer Bey, yüzlerce seveninin katıldığı Bebek Camii'ndeki cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.







Evde iki hemşire ile eşi Özer Bey'i rahat ettirebilmek için 8 yıldır uğraşan Jale Hanım, çocukları Burak Öztarhan ve Seda Öztarhan Çelik ile camide taziyeleri kabul etti. Özer Öztarhan, Silivri'deki aile kabristanına defnedildi.



DERT ORTAĞI KUZENLER

Sabancı Ailesi'nin iki ismi, Çiğdem Sabancı Bilen ve Gizem Sabancı Helvacıoğlu, bugünlerde aynı kaderi yaşıyor! Kuzen olan, Erol Sabancı'nın kızı Çiğdem Hanım ile Kaya Sabancı'nın kızı Gizem Hanım boşanma arifesinde.







Çiğdem Hanım, 26 yıllık eşi Faruk Bilen'den, Gizem Hanım da geçen yıl evlendiği Koray Helvacıoğlu'ndan boşanmaya çalışıyor. Sancılı günler geçiren kuzenler, bugünlerde Bodrum'da stres atıyor. Yazı Bodrum'daki evlerinde geçiren kuzenler, sık sık buluşuyor ve ortak dertlerini paylaşıp birbirlerine destek oluyor. Sosyete gibi ben de Çiğdem Hanım ile Gizem Hanım'ın boşanma davalarının nasıl sonuçlanacağını çok merak ediyorum doğrusu.



MEZUNİYETE ÖZEL JETLE GİTTİLER

Türkiye'de ve yurt dışında okullarını bitiren sosyetenin ünlü ailelerinin çocukları diplomalarını alıyor. Onlardan biri de iş insanı İlhan Karadeniz'in kızı Dilhan. Londra'da, Regents University'de halkla ilişkiler okuyan







Dilhan için Göcek'te tatilde olan Karadeniz Ailesi, mezuniyet törenine özel jetle gitti. Dilan, aile şirketinde işe başlayacakmış.