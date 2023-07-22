Oyuncu Bade İşçil ile sosyetenin ünlü ikizlerinden Malkoç Süalp, tanıştıktan 1.5 ay sonra evlenmiş, 2.5 yıl sonra Haziran 2016'da da olaylı bir şekilde boşanmıştı. Boşanmanın ardından çocukları Azur için dost kalmayı başaran ex çiftten Bade İşçil'in adı hiçbir aşk dedikodusuna karışmazken (ya da bizim haberimiz olmadı!)







Malkoç Süalp aşksız yaşayamıyor! Boşandıktan sonra, 20 yıl önce aşk yaşadığı Güllü Aybar'la, sonrasında da Melis Çiftçi ile aşk yaşayan Malkoç Süalp, yeni bir aşka daha yelken açtı. Malkoç Bey'in yeni sevgilisi, Alara Koçibey'in kuzeni, iç mimar ve fotoğraf sanatçısı Simin Erbel.







Çiçeği burnunda aşıkların bayram tatilinde, Güney Amerika'ya tatile gittiğini duymuştum ama o zaman henüz birlerini tanıma aşamasında olduklarını öğrenince yazmamıştım. Malkoç Süalp, önceki gün yanda gördüğünüz fotoğrafı sosyal medyada paylaşınca ilişkinin adını koydukları belli oldu! Umarım mutlulukları daim olur.



DÜĞÜNDEN ÖNCE 'Bİ' ŞEY' YAPTILAR!

Şubatta aile arasında sözlenen, mayıs ayında da düğün tadında bir törenle nişanlanan Alara Mildon ile Doğukan Dudaroğlu'nun 10 Ağustos'ta Monako'da evleneceklerini yazmıştım dün.







Müstakbel çift, 10 Ağustos'u bekleyemedi ve önceki gün (20 Temmuz) evlendi. Herkese sürpriz yapıp aile arasındaki bir nikahla evlenen çiftin niye böyle yaptığını öğrendim. 20 Temmuz çiftin tanışmalarının birinci yılıymış. Böyle anlamlı bir günde evlenmek istemişler. Alara Mildon, nikahta çektirdikleri fotoğrafı, "Biz bi' şey yaptık" notuyla paylaştı. Düğün ise 10 Ağustos'ta...



GÜZEL BİR AMAÇ İÇİN TOPLANDILAR

Ülkemizin öncü bir enerji şirketi, Türkiye'nin ekonomik verimliliğine katkı sağlamak için kurduğu 'Daha İyi Bir Gelecek' platformunu önceki gün görkemli bir davetle tanıttı.







Gelecek nesillere, daha iyi, daha temiz ve daha verimli bir ülke bırakmak için çalışacak olan platformun lansman davetine, iş, cemiyet ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Murat Pınar'ın açılış konuşmasıyla başlayan davet, platformun detaylarının aktarılması ve proje sözcüleri ile hayata geçirilen çalışmaların anlatılmasıyla sürdü. 'Daha İyi Bir Gelecek' için çalışan herkesin ellerine ve gönüllerine sağlık.



NİŞAN OLMADAN OLMAZ!

Sosyetenin gözde bekarı Yasemin Taciroğlu ile iş insanı Ahmet Uras'ın, sürpriz aşklarını da, 18 Ağustos'ta Boğaz'da bir otelde evleneceklerini de ilk bu köşede okumuştunuz.







Müstakbel çiftin düğününü beklerken, önceki akşam nişan yaptıkları haberi geldi. Hiç hesapta yokken ve düğüne bir aydan az bir zaman kalmışken bu sürpriz nişan nereden çıktı diye merak ettim. Meğer ünlü modacı Nedret Tacroğlu, kız tarafı olarak bir nişan yapmadan kızının evlenmesine gönlü razı olmamış. Önceki akşam çok yakın dostlarının katıldığı güzel bir törenle nişan yüzüklerini takan çifte şimdiden bir ömür mutluluklar diliyorum.



GEREKSİZ ESTETİK!

Önceki akşam genç oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in oynadığı reklam filmini izledim; gözlerime inanamadım! Dilan'ın reklam filmindeki yüzünün halini gördüğümde; insan kendine bunu neden yapar dedim. Özellikle böyle genç ve güzel bir oyuncu niçin estetiğe başvurur anlayamıyorum.







Hadi Dilan, heves edip yüzüne estetik dokunuşlar yaptırmak istedi diyelim. Doktoru, genç oyuncuyu doğru yönlendirip hafif dokunuşlara ikna edebilirdi. Böylece yüzü, bu denli 'kendi' olmaktan çıkmayabilirdi; akıl alır gibi değil! Bence en büyük suç doktorunda! Dilan'a bunu yapan doktoru da çok merak ettim doğrusu!!!



TERLİKLER ŞIKLIĞINA GÖLGE DÜŞÜRMÜŞ

"Çocuk da yaparım kariyer de" diyen kadınlara örnek gösterebileceğimiz tasarımcı Selma Çilek Çiftçi, tam yaz havasını taşıyan bu keten yelek-pantolon takımı ile harika görünüyor. Selma Hanım'ın beyazı, natürel tonlarla bir araya getirmesi de harika.







Keza zarif mücevherleri ve çantası da çok uyumlu. Ancak terlik seçimi yanlış olmuş ve bence bu şıklığa gölge düşürmüş. Bir ara ne kadar popüler olsa da kullanışsızlığından dolayı sadece belli bir dönemin trendi olarak kalan peluş terlikleri, yaz moduna ve kıyafetinin havadar duruşuna hiç mi hiç uymamış.



TREND RADARI

Leopar deseni, yaz moduna geçti. Koyu tonları geride bırakıp beneklerin boyutunun küçüldüğü leopar deseni bu yaz sıklıkla karşımıza çıkıyor.







Bu yazın plaj görünümüne eşlik eden file ve örgü modeller çok revaçta. Özellikle boncuk işlemeli file etekler öne çıkıyor. Hem plajın bohem ruhuna eşlik ediyor hem de çok havalı görünüyor.



