Ülkemizin önde gelen kuruluşlarından Alarko Holding'e iki veliaht birden geliyor; hem de aynı günlerde! Evet, yanlış okumadınız... Merhum Üzeyir Garih'in kızı, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dalia Garih, aşağı yukarı aynı günlerde kucağına iki torun birden alacak!







Geçtiğimiz yıl küçük oğlu Tal Garih ile evlenen gelini Ceylan Garih de, daha önce Dalia Hanım'a iki kez torun mutluluğu yaşatan büyük oğlu Niv Garih'in eşi Romina Garih de hamile. Üstelik artık tesadüf mü yoksa bilinçli mi oldu bilmiyorum ama her ikisinin de 4.5 aylık hamile olduğunu öğrendim! Kuzenlerin bırakın kırkının karışmasını, belki aynı gün dünyaya gelecekler!







Bu arada Mayıs 2015'te kızı Alaia'yı, Eylül 2019'da da Gaia'yı dünyaya getiren Romina Hanım'ın üçüncü bebeğinin cinsiyeti de kız. Küçük gelin Ceylan Hanım da eltisinin peşinden gidiyor; onun da bir kızı olacak. Dilerim Dalia Hanım'ın gelinleri de torunları da sağlıkla kurtulur.



HER ŞEY YALAN MUTLULUKLARI GERÇEK

Her nedense her yaz başı milletin diline doladığı 'İzzet-Yasemin Özilhan çiftinin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor!' dedikodusu yine hortlamıştı! Bu dedikoduyu sistematik olarak her yaz başı kim, niye çıkarıyor bilmiyorum ama inanmadığım için hiç ciddiye almıyorum.







Bence siz de ciddiye almayın. Çünkü İzzet-Yasemin Özilhan çiftinin evliliği mutlu-mesut devam ediyor. Hatta önceki gün Bodrum'dan bir arkadaşım aradı, Özilhan çiftini, bir arkadaşlarının teknesinde görmüş; "Çifte kumrular gibiydiler" dedi; dedikoduculara duyurulur...



SULAR DURULMUŞ!

Ekim 2021'de boşanan Didem Sarı ile İzzet Antebi, ilk yedi ayı medeni bir şekilde geçirseler de sonra ortalık karışmıştı! Önce Antebi, "Eski eşimin sevgilisi beni dövdü" diyerek şikayetçi olmuştu. Ardından Sarı, eski eşinin boşanmadan önce Çağla Şıkel ile aşk yaşadığını iddia etmişti.







Öğrendim ki, o dönem yaşanan tatsızlıkların üzerine bir sünger çekmeyi başarmışlar. Bir arkadaşım ex çifti, Çeşme'de bir plajda görmüş, samimi bir şekilde sohbet ediyorlarmış; ne güzel. Keşke öncekiler hiç yaşanmasaydı ama yanlışın neresinden dönülse kardır. Neticede iki çocukları var.



DÜĞÜN NİŞANI ARATMAYACAK

Sosyeteden Alara Mildon ile Doğukan Dudaroğlu, şubatta aile arasında sözlenmiş, mayıs ayında da nişanlanmıştı. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı nişanda otelin balo salonu süslenmiş, Kenan Doğulu sahneye çıkmıştı.







Çift, 10 Ağustos'ta, dünya jet-set'inin gözde tatil adresi Monako'da evlenecek. İstanbul'un elitlerinden yaklaşık 100 kişinin katılacağı düğünün de nişanları gibi uzun süre konuşulacağına şüphem yok.