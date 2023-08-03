İzmir'in köklü ailelerinden Kardıçalı Ailesi'nin kızı, sosyeteden Sanem Tezman'ın da kardeşi olan Sena Kardıçalı'nın ancak filmlerde olabilecek acı bir olay yaşadığını öğrendim. 26 yaşındaki Sena, göğsünde kitle hissedince, annesi Şebnem Hanım, Sena'yı doktora götürüyor.







Sena'nın göğsündeki kitleden örnek alınıyor ve biyopsiye gönderiliyor. İzmir'in ünlü laboratuvarından gelen raporla aile yıkılıyor! Çünkü rapor, Sena'nın kanser olduğunu söylüyor. Sanem Tezman'ın yönlendirmesiyle İstanbul'a geliyorlar ve raporu en iyi doktorlara gösteriyorlar, hepsi, çabuk yayılan bir kanser türü olduğunu, hemen göğsünün alınması gerektiğini söylüyor.







En son bir doktor, Sena'nın çok genç olduğunu ve göğsünü almadan tedaviyi denemeyi öneriyor ve zaman kaybetmeden kemoterapiye başlıyor. İlk kemoterapi seansının ertesi günü İzmir'deki laboratuvarın sahibi, Şebnem Hanım'ı arıyor ve "Sizin rapor karışmış, kızınız kanser değil" diyor. İnanabiliyor musunuz! Ya Sena'nın göğsü alınsaydı ya hata ortaya çıkmasaydı? Psikolojisi yerle bir olan, gereksiz yere kemoterapi alan Sena'ya ve ailesine bunları yaşatanlar umarım en büyük cezayı alır. Ailenin laboratuvara açtığı davanın takipçisi olacağım.



ŞİKAGO'DA BABAANNE OLDU

Cemiyet hayatının sevilen ismi Candan Varnalı'nın babaanne olmaya hazırlandığını yazmıştım. Önceki yıl evlenen ve mutlu evliliklerini bir bebekle süslemeye karar veren Irmak Kap-Eli Emre çifti, oğullarını kucaklarına almak için artık gün sayıyordu.







Sonunda Şikago'dan müjdeli haber geldi. Irmak Hanım, geçen cuma, Kaya adını verdikleri oğullarını dünyaya getirdi. 3 kilo dünyaya gelen Kaya bebeğin de, anne Irmak Hanım'ın da sağlığı gayet iyiymiş. Gelinine destek olmak için önceki hafta peşlerinden Şikago'ya giden Candan Hanım'ın mutluluktan ayakları yere basmıyormuş.



SOSYETEDE YENİ BİR AŞK

Türkiye'nin en büyük ilaç firmalarından birinin veliahdı olan İbrahim Barut aşık! Berrak-Nezih Barut'un oğlu olan ve şimdiye kadar adını aşk haberlerinden hep uzak tutan İbrahim Barut'un gönlünü kaptırdığı kişi de tanıdık bir aileden:







Mehmet Pamir'in kızı, Ali Pamir'in yeğeni Mina Pamir. Babası Nezih Barut ile birlikte çalışan ve şirketin yönetim kurulu üyesi olan İbrahim Barut ile Mina Pamir'in çok mutlu olduklarını duydum. İlk eşinden olan kızı Alpin'i, Hikmet Albayrak ile evlendiren, şimdi de oğlunun mürüvvetini görmek isteyen Berrak Barut, yakında muradına erebilir. Benden söylemesi...



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