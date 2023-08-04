İzmir'in köklü ailelerinden İbrahim-Şebnem Kardıçalı'nın 26 yaşındaki kızı Sena Kardıçalı'nın başına gelenleri yazmıştım dün. İzmir'in ünlü bir laboratuvarı, Sena'nın göğsünden alınıp biyopsiye gönderilen kitleyi, kanserli bir kadından alınan kitleyle karıştırıp hiçbir sağlık sorunu olmayan Sena'ya kanser teşhisi koyduğunu, hatta bu biyopsi raporu doğrultusunda Sena'ya kemoterapi uygulanmaya başladığını aktarmıştım. Sosyeteden Sanem Tezman'ın da kardeşi olan Sena'nın sağlığını ve psikolojisini bozan 'büyük hata'nın yankıları sürerken yeni bilgilere ulaştım.









'TAKSİRLE ADAM YARALAMAK'TAN BUGÜN DAVA AÇIYORLAR

Kardıçalı Ailesi, kendilerine bu acıyı yaşatan laboratuvara maddi ve manevi tazminat davası açmak için başvurmuştu. Yasa gereği davadan önce arabulucuya gidilecekmiş. Tarafların avukatları arabulucuda bir araya gelecekmiş, anlaşma sağlanamazsa dava süreci başlayacakmış. Ayrıca ailenin bugün, raporda imzası olan laboranta 'taksirle adam yaralamaktan' dava açacağını da öğrendim. Ailenin yakınlarıyla konuştum; İzmir'in en zenginlerinden olan ailenin derdi, tazminat falan değil, laboratuvar sahibi ve doktorun, kendilerine yaşattıklarının cezasını çekmesini istiyorlarmış. Bir de, başkalarına da benzer acılar yaşatmamaları için en ağır şekilde cezalandırılmaları gerektiğine inanıyorlarmış. İnşallah laboratuvar en ağır cezayı alır.









LABORATUVAR SAHİBİNİN YÜZSÜZLÜĞÜ!

Bu arada laboratuvarın sahibi, Şebnem Hanım'ı aradığında, sadece "Raporlarınız karışmış" deyip kuru bir özür dileyip kapatmış. Ne Sena'nın durumunu sormuş, ne hatalarının telafisi için ne yapabileceklerini. Düşünsenize Sena bu yanlış rapor yüzünden belki göğsünü kaybedecekti, kemoterapi seansları arttıkça birçok sağlık sorunu yaşayacaktı. Buna rağmen laboratuvar sahibi beyefendi kuru bir özürle telefonu kapatıyor. Aslında laboratuvarı ve sahibini buradan ifşa etmek isterdim ama yasalar izin vermiyor. Fakat cezaları kesinleşirse adıyla sanıyla yazacağım. Genç bir kızın hayatıyla oynamanın cezası neymiş görsünler.



10 GÜNDE 10 YAŞ YAŞLANMIŞ!

İŞ insanı Ralf Tezman'ın eşi olan Sanem Tezman, kardeşi Sena'nın yaşadıklarıyla çökmüş. Dostlarıyla, "Kardeşime kanser teşhisi konması, İstanbul'a gelip kemoterapiye başlaması ve hatanın ortaya çıkması 10 gün sürdü ama bu 10 günde 10 yaş yaşlandım.







Yaşadıklarımız tarifsiz" diye dertleşiyormuş. En büyük destekçisi ise eşi olmuş. Ralf Bey, kötü haber sonrası en iyi doktorları bulup Sena'ya derman aramış.



DİĞER KADININ DOKTORU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARMIŞ

Sena'nın biyopsi raporunun karıştığını laboratuvarın fark etmediğini, diğer kadının doktorunun ortaya çıkardığını da öğrendim. Önüne kendi hastası yerine







Sena'nın raporu gelince ve sorun görmeyince şüphelenen doktor laboratuvarı arayıp"Bu mümkün değil, benim hastam kanser, bu biyopsi temiz" demiş, yeni bir kitle alıp göndermiş ve hatanın ortaya çıkmasını sağlamış. O duyarlı doktor olmasaymış; düşünmek bile istemiyorum.



BABASI TAM BİR İYİLİK MELEĞİ

Sena'nın babası İbrahim Kardıçalı tam bir iyilik meleği. 2011'de sahibi olduğu fabrikayı İsviçrelilere satıp emeklik hayatı yaşamaya başlayan İbrahim Bey, 2015'te fabrikanın devriyle ilgili eline geçen parayı işçilerine dağıtmıştı.







İbrahim Bey, 1997 ile 2011 arasında yanında çalışan 61 işçisinin hesabına, o günün parasıyla 9'ar bin lira yatırmıştı. İbrahim Bey, kimseye bir şey söylememiş ama işçiler araştırınca, parayı eski patronlarının yatırdığını öğrenmişti. Hatta fabrikayı devretmeden önce işçilerine sürpriz zam yaptığı da ortaya çıkmıştı.