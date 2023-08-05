Sözünü yazdığı, bestelediği ve söylediği 'Bağdat' adlı aşk şarkısıyla milyonların kalbini fetheden Ayla Çelik'in kalbini de iş insanı Barbaros Utku fethetmişti. 2016 yılında başlayan bu aşkı, tüm Türkiye bu köşeden öğrenmişti. 7 yıldır süren aşkla ilgili kötü haberi vermek de bana düştü. Aşıklardan artık müjdeli bir haber beklerken tam tersi oldu.







Ayla Çelik ile Barbaros Utku ayrıldı. Aslında aşıklar birkaç kez evliliğin eşiğinden dönmüştü. Başından bir evlilik geçen Barbaros Utku, senesine bu ilişkiyi resmiyete dökmek istese de, evliliğe hazır olmadığını söyleyen Çelik kabul etmemişti. Evlilik meraklısı olmadığını söyleyen Çelik, arkadaşlarının telkini ile tam yelkenleri indirmişti ki; izdivaçlarına bu kez de Kovid-19 engel olmuştu.







50'sine merdiven dayayan ve yaşıtları çoktan çoluk çocuğa karışan Çelik ile Utku'dan benim gibi herkes artık nikah davetiyesi bekliyordu ama olmadı. Şarkısında "Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı gözüm kapalı bulabilirim" diyen Ayla Çelik, Bağdat'ı bulamadı ve yoldan geri döndü! Sebebini tam öğrenemesem de; sanırım Ayla Çelik'in evlilik fobisi, 7 yıllık aşkı bitirdi.



TATİLE BELGESEL ARASI VERECEK

Kış boyunca sosyal medyada sanat programı hazırlayıp sunan sosyetenin ünlü ismi Elif Dürüst, yaz başından beri Bodrum'da tatil yapıyor. Elif Hanım, geçen hafta ünlü bir beach'te güneşin ve denizin keyfini çıkarırken arkadaşım







Ersin Al'ın objektifine takılmış. Fit görüntüsü, zarafeti ve mayosuyla beach'te bütün bakışları üzerine toplayan Elif Hanım'ın yakında tatiline ara vereceğini öğrendim. Çünkü şimdi de belgesel yapımcılığına soyunmuş. Çekeceği belgeselin görüşmeleri için İstanbul'a gelecekmiş. Elif Dürüst'ün, sanat programında olduğu gibi belgesel işinde de başarılı olacağına şüphem yok.



ZORLU'NUN DANSI SOSYETENİN DİLİNDE

Verdiği davet ve partilerle adından sıkça söz ettiren genç işadamı Emir Bahadır, geçen hafta Bodrum'daki villasında yine dostlarıyla partiledi.







Emir Bahadır'ın, Suzan Sabancı Dinçer'den satın aldığı Cennet Koyu'ndaki villasında verdiği partiye, Şule Zorlu'nun damga vurduğunu öğrendim! Bodrum'daki sosyetenin neredeyse tam kadro katıldığı partide, Şule Hanım öyle bir dans etmiş ki, herkes onu seyretmiş.







Hele Şule Hanım'ın, partide çalan DJ Eva ile birlikte barın üzerinde çıkıp yaptığı dans, gerçekten görülmeye değermiş. Bu parti, özellikle de Şule Zorlu'nun dansı bugünlerde Bodrum'da herkesin dilinde.



SEVENLERİNİ ÜZÜNTÜYE BOĞDU

2014 yılının sonlarında ortağı İnanç Baykar ile hizmete açtıkları restoranlarıyla büyük bir başarı yakalayan Melis Korkud ile ilgili maalesef tatsız bir haberim var! Restoranlarıyla, Michelin Rehberi İstanbul'un ilk seçkisinde yer alma başarısı da gösteren Melis Korkud, pankreas kanserine yakalanmış.







İşinde olduğu gibi insan ilişkilerinde de çok başarılı olan ve her tanıyanın çok sevdiği Melis Hanım'ın rahatsızlığı, tanıdığı herkesi üzüntüye boğmuş durumda. Ağır bir tedaviye başladığını öğrendiğim, henüz 44 yaşındaki Melis Korkud'a acil şifalar diliyorum.



TREND RADARI

Nostaljik fırfırlar geri döndü, 2000'lerde görmeye alışkın olduğumuz asimetrik fırfırlar bu yaz da bol bol karşımıza çıkıyor.









Nevşah Fidan Karamehmet'in kurduğu, nefes bilimciler tarafından geliştirilen ilk ve tek kişiselleştirilmiş nefes aplikasyonu yükselen trend. A Milli Erkek Basketbol Takımımız ve Başantrenörü Ergin Ataman da bu trendin son takipçilerinden.







Rengarenk parçalar bu yazın enerjisini yükseltiyor. Geometrik desenli, renkli parçalar bu yazın en hit tasarımlarının başında geliyor.







BU KEZ ŞAŞIRTTI!

Sosyal medyanın etkin isimlerinden genç influencer Sibil Çetinkaya, genelde daha iddialı stiller tercih etse de bu sefer rahatlığını ön planda tutmuş. Çetinkaya'nın renkli elbisesi tam yaza uygun; ancak asimetrik eteğinin boyu kendisine biraz fazla uzun gelmiş! Ayakkabı tercihi ise bu boyu daha da kötü göstermiş.







Bu kez giyimiyle beni şaşırtan Sibil Çetinkaya'nın elbisesinin boyu daha kısa olsaydı ve ayakkabı olarak da ince bantlı bir sandalet tercih etseydi bence kesinlikle çok daha şık görünebilirdi.