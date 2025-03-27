Mutlu mesut giden aşklar, her zaman birilerini rahatsız eder ve o yüzden de sık sık 'ayrılık' dedikoduları çıkarırlar. Gerçi zaman zaman bu dedikoduların doğru çıktığı da olur. Son günlerde de Demet Şener ile Tolga Arman'ın yaklaşık dört yıldır süren aşklarının bittiği dedikoduları ortada dolaşıyordu.

"Acaba mı" deyip dün Demet Şener'i aradım. İstanbul Havalimanı'nda yakaladığım Demet Hanım, "Bu dedikodular nereden ve niçin çıkıyor bilmiyorum ama külliyen yalan. Her şey aynı güzellikte devam ediyor" dedi.

Dedikoduculara duyurulur... Bu arada Demet Hanım ile nereye gittiğini de konuştuk. Real Madrid takımında basketbol oynayan oğlu Ömer'e sürpriz yapmak için Madrid'e gittiğini söyledi. Bugün Ömer'in doğum günüymüş, doğum gününü kutlayıp cuma günü de İstanbul'a dönecekmiş. Ömer'e de nice mutlu ve başarılı yıllar diliyorum.



GÖCEK'TE AŞKA GELMİŞ!

İş insanı Metin Şen, Mart 2023'te 23 yıllık eşi Aslı Gümüşel'den boşandıktan sonra aradığı mutluluğu, geçtiğimiz yaz Bodrum'da tanıştığı Zeynep Özbulut'ta bulmuştu.

Zeynep Hanım Ankara'da, Metin Bey İstanbul'da yaşadığı için sürekli bir arada olmasalar da ilişkileri mutlu mesut devam ediyor. Metin Bey'in önceki gün Göcek'teki evinin bahçesinden yaptığı paylaşımından anladım ki, aşıklar yine ayrı düşmüş. Çünkü Metin Bey, fotoğrafa, sevgilisi Zeynep Hanım'ı tag'leyip "Keşke burada olsaydın" yazmış. Ne aşk ama; 55 yaşındaki Metin Şen'e böyle romantik paylaşımlar yaptırıyor.



HALEN LİSELİ AŞIKLAR GİBİLER

Sosyetenin ünlü isimlerinden Alize Dinçkök ile Başar Kozanoğlu, yıllar önce yarım kalan aşklarını 'liseli aşıklar' kıvamında yaşamaya devam ediyor. Önceki gün Bebek'te gördüğüm aşıklar, el ele, göz göze yürüyordu. Mutlulukları da gözlerinden okunuyordu.

Bilenler bilir; Alize ile Başar lise yıllarında altı yıl büyük aşk yaşamıştı. Evlenmeleri beklenirken ayrılmışlar, Alize, Cenk Eyüboğlu ile evlenmiş, Başar da bekar gezmeyi tercih etmişti. Alize, 2019'da, 12 yıllık eşinden boşanınca aradan iki ay geçmeden liseli aşıklar tekrar bir araya gelmişti. Alize Dinçkök ile Başar Kozanoğlu, şimdi de altıncı yıllarını doldurmak üzere. Umarım bu kez mutlulukları daim olur.



KUZENİNİ YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI!

2004 yılından bu yana Sabancı Holding'in başında olan Güler Sabancı, görevinden ayrılacağını duyurunca kendisine tebrik ve teşekkür mesajları yağdı. Onlardan biri de kuzeni Suzan Sabancı idi.

Holdingin bankasının başında olan Suzan Hanım, sosyal medya hesabındaki mesajında Güler Sabancı için, "Olağanüstü bir lider, kadınlar için olağanüstü bir rol model ve zarafetin vücut bulmuş hali" yazdı. Devamında da "Onunla yakın çalışma şansı için ve bu yolda paylaştığımız tüm deneyimler için çok minnettarım" diyerek Güler Sabancı'ya veda etti.